IOC cho phép vận động viên Nga dự Olympic mùa Đông 2026 với tư cách trung lập

Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) ngày 19/9 thông báo các vận động viên Nga sẽ được tham dự Thế vận hội mùa Đông Milano-Cortina 2026 tại Italy, nhưng chỉ với tư cách vận động viên trung lập, không quốc kỳ, không quốc ca.

Quyết định trên tiếp nối chính sách đã áp dụng tại Olympic Paris tại Pháp năm 2024, sau khi IOC đình chỉ Ủy ban Olympic Nga vào tháng 10/2023.

Theo Chủ tịch IOC Kirsty Coventry, các vận động viên Nga chỉ được tham gia ở các môn cá nhân, sau khi trải qua quá trình sàng lọc nghiêm ngặt nhằm chứng minh họ không ủng hộ cuộc xung đột tại Ukraine, cũng như không liên quan tới quân đội Nga.

IOC khẳng định giải pháp này giúp cân bằng 2 mục tiêu: đảm bảo sự hiện diện của các vận động viên từ khắp thế giới, đồng thời tránh nguy cơ Ukraine và các nước đồng minh tẩy chay Olympic.

Tại Olympic Paris 2024, số lượng vận động viên Nga và Belarus thi đấu trung lập bị giới hạn và cách tiếp cận này đã được đánh giá là “một sự thỏa hiệp chấp nhận được."

Quy mô đoàn vận động viên trung lập dự Olympic Milano-Cortina 2026 hiện phụ thuộc vào từng liên đoàn thể thao quốc tế, vốn đang duy trì những mức độ hạn chế khác nhau với Nga và Belarus./.

