Tổng thống Mỹ đe dọa can thiệp nếu Iran dùng bạo lực trấn áp biểu tình

Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/1 cảnh báo nếu Iran nổ súng và giết hại một cách bạo lực những người biểu tình ôn hòa, Mỹ sẽ ra tay cứu giúp.

Ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social: “Chúng ta đã sẵn sàng chiến đấu và sẵn sàng hành động.”

Tuyên bố được đưa ra sau khi một số người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình lớn nhất tại Iran trong 3 năm qua, bùng phát vì khó khăn kinh tế và đã chuyển sang bạo lực tại nhiều tỉnh.

Trong khi đó, theo hãng tin AFP, Tổng thống Trump nhấn mạnh Mỹ đang ở trạng thái "tay trên chốt an toàn và sẵn sàng khai hỏa," làm dấy lên lo ngại về khả năng căng thẳng giữa Washington và Iran bị đẩy lên nấc thang mới.

Phản ứng trước lời đe dọa của ông Trump, ông Ali Larijani, cố vấn cấp cao của Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei tuyên bố rằng bất kỳ sự can thiệp nào của Mỹ vào các cuộc biểu tình tại Iran sẽ dẫn tới "hỗn loạn ở mọi khu vực."

Cảnh báo của Washington được đưa ra trong bối cảnh tình hình an ninh tại Iran diễn biến xấu đi nhanh chóng. Hôm 1-1, người biểu tình và lực lượng an ninh đã đụng độ tại nhiều thành phố. Ít nhất 6 người được cho là đã thiệt mạng.

Theo hãng thông tấn Fars của Iran, 2 người đã thiệt mạng tại thành phố Lordegan, thuộc tỉnh Chaharmahal và Bakhtiari, và 3 người khác tại Azna, tỉnh Lorestan lân cận.

Truyền hình nhà nước Iran trước đó đưa tin một thành viên của lực lượng an ninh đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình qua đêm tại thành phố Kouhdasht, miền tây nước này.

Quan chức tỉnh Lorestan cho biết 13 cảnh sát và thành viên lực lượng bán quân sự Basij - lực lượng tình nguyện trực thuộc Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran - bị thương do bị ném đá.

Các cuộc biểu tình bắt đầu từ hôm 28-12-2025 tại thủ đô Tehran, khi nhiều chủ cửa hàng đình công để phản đối giá cả leo thang do đồng rial mất giá và tình trạng kinh tế trì trệ, sau đó lan sang nhiều địa phương khác.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã tìm cách hạ nhiệt căng thẳng khi thừa nhận người biểu tình có "những yêu cầu chính đáng" và kêu gọi chính phủ cải thiện đời sống kinh tế.

Các vụ đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh đánh dấu sự leo thang đáng kể của tình trạng bất ổn lan rộng trên cả nước kể từ khi các chủ cửa hàng bắt đầu biểu tình ngày 28/12 vừa qua, phản đối cách xử lý của chính phủ trước đà trượt giá mạnh của đồng nội tệ và giá cả tăng nhanh.

Nền kinh tế Iran đã gặp khó khăn trong nhiều năm kể từ khi Mỹ tái áp đặt các biện pháp trừng phạt vào năm 2018, sau khi ông Trump rút khỏi một thỏa thuận hạt nhân quốc tế trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của mình./.

