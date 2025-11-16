Biểu tình lan rộng ở Mexico phản đối bạo lực gia tăng

Ngày 16/11, hàng nghìn người đã xuống đường biểu tình tại nhiều thành phố trên khắp Mexico để phản đối tình trạng bạo lực gia tăng, đặc biệt sau vụ ám sát thị trưởng thành phố Uruapan đầu tháng này.



Tại thủ đô Mexico City, một nhóm người biểu tình đã đập phá hàng rào bao quanh Cung điện Quốc gia, nơi ở của Tổng thống Claudia Sheinbaum. Hành động này đã dẫn đến cuộc đụng độ với cảnh sát chống bạo động, buộc lực lượng này phải sử dụng hơi cay và bọt chữa cháy để giải tán đám đông.



Phát biểu họp báo, người đứng đầu cơ quan an ninh của thành phố, ông Pablo Vazquez, cho biết cuộc đụng độ đã làm ít nhất 120 người bị thương, trong đó chủ yếu là cảnh sát. Lực lượng chức năng đã bắt giữ 20 người biểu tình quá khích.



Biểu tình cũng diễn ra tại nhiều thành phố khác trên khắp Mexico, trong đó có các thành phố ở bang miền Tây Michoacan, một trong những “điểm nóng” về bạo lực ở Mexico do sự hoành hành của các băng nhóm tội phạm ma túy.

Những người biểu tình kêu gọi chính quyền Tổng thống Sheinbaum hành động quyết liệt hơn để ngăn chặn tội phạm ma túy và bạo lực gia tăng.

Tình hình ở bang Michoacan trở nên căng thẳng sau vụ ông Carlos Manzo, Thị trưởng thành phố Uruapan, bị sát hại ngay trong lễ kỷ niệm "Ngày của Người chết" (1/11) khi đang phát biểu trước công chúng.

Ông Manzo được biết đến là người đã nhiều lần hối thúc phải đẩy mạnh cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức. Việc ông bị ám sát đã gây rúng động dư luận Mexico và làm gia tăng sức ép đối với chính quyền của Tổng thống Sheinbaum trong nỗ lực phải tăng cường đối phó với tình trạng bạo lực vốn đã kéo dài nhiều năm qua tại quốc gia Bắc Mỹ này.



Trước sức ép của dư luận, Chính phủ Mexico hôm 9/11 đã công bố một kế hoạch an ninh quy mô lớn nhằm lập lại trật tự tại bang Michoacan. Hơn 10.500 binh sỹ thuộc các lực lượng quân đội, không quân và Vệ binh Quốc gia sẽ được triển khai trên toàn bang để trấn áp các băng nhóm tội phạm, ngăn chặn nạn tống tiền, triệt phá các điểm sản xuất ma túy và những khu vực được cho là căn cứ huấn luyện của các tổ chức tội phạm.



Ngoài tăng cường an ninh, kế hoạch “Michoacan vì hòa bình và công lý” có gói đầu tư trị giá 57 tỷ peso (tương đương 3,1 tỷ USD) cho các lĩnh vực phúc lợi xã hội, nông nghiệp, hạ tầng, du lịch và việc làm nhằm giúp địa phương này phát triển bền vững và giảm bớt tác động của bạo lực đối với đời sống người dân./.

