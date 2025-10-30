Israel: Hàng trăm nghìn người biểu tình phản đối dự luật nhập ngũ bắt buộc

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, hàng trăm nghìn nam giới Do Thái chính thống (Haredi) đã tập trung tại cửa ngõ phía Bắc thành phố Jerusalem ngày 30/10 để tham gia cuộc biểu tình lớn phản đối dự luật bắt buộc nhập ngũ, một trong những vấn đề gây chia rẽ sâu sắc nhất trong xã hội Israel hiện nay.

Cuộc biểu tình quy mô lớn này được xem là hiếm có trong nhiều năm qua, khi hầu hết các hệ phái và nhóm Haredi - vốn thường tách biệt và ít hợp tác với nhau - đoàn kết trong cùng một sự kiện.

Lần gần đây nhất cộng đồng Haredi thống nhất biểu tình như vậy là hơn 10 năm trước, cũng để phản đối quy định về nghĩa vụ quân sự.

Khoảng 2.000 cảnh sát, tình nguyện viên và binh sỹ biên phòng được huy động để bảo đảm trật tự trong và xung quanh khu vực biểu tình, vốn đã được phối hợp trước với cảnh sát.

Cuộc biểu tình diễn ra trong bối cảnh Chính phủ Israel tăng cường truy quét người Haredi trốn nghĩa vụ và đã bắt giữ hơn 870 người, chiếm 7% trong tổng số 6.975 người bị tuyên bố trốn quân dịch.

Cuộc biểu tình bắt đầu lúc 14h30 nhưng các biện pháp phong tỏa và phân luồng giao thông đã được triển khai từ 12h00 trưa.

Hội đồng khu vực Mateh Yehuda, nằm giữa Jerusalem và Tel Aviv, thông báo toàn bộ trường học đóng cửa trong ngày 30/10 do khó khăn giao thông và rủi ro an toàn. Các trung tâm sinh hoạt người cao tuổi cũng tạm ngừng hoạt động.

Dù mang tính biểu tượng của sự đoàn kết trong cộng đồng Haredi nhưng cuộc biểu tình vẫn bộc lộ những khác biệt sâu sắc giữa các nhóm về thái độ đối với nghĩa vụ quân sự. Theo Channel 12, các nhóm Sephardic (Shas) và Ashkenazi “Lithuanian” (Degel Hatorah) thuộc liên minh Do Thái Thống nhất (UTJ) muốn đồng ý thương lượng về dự luật nghĩa vụ quân sự sửa đổi do nghị sỹ Boaz Bismuth đề xuất.

Ngược lại, nhóm Hassidic Agudat Yisrael yêu cầu miễn trừ hoàn toàn cho toàn bộ các học viên tôn giáo (yeshiva).

Cuộc khủng hoảng nghĩa vụ quân sự giữa cộng đồng Do Thái chính thống và Chính phủ Israel đang trở thành phép thử lớn đối với liên minh cầm quyền của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, đồng thời phản ánh căng thẳng ngày càng sâu sắc giữa đời sống tôn giáo và nghĩa vụ công dân trong xã hội Israel hiện đại.

Theo luật hiện hành, nam giới Haredi học tại các học viện tôn giáo (yeshiva) được hoãn hoặc miễn nhập ngũ, trong khi mọi công dân Israel khác - nam và nữ - đều phải thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc.

Nhiều người Israel coi đây là điều bất công, đặc biệt trong bối cảnh đất nước liên tục đối mặt với xung đột an ninh.

Các cuộc khảo sát gần đây cho thấy khoảng 70-75% người Israel không thuộc cộng đồng Haredi phản đối chính sách miễn trừ này, cho rằng mọi công dân nên “chia sẻ trách nhiệm bảo vệ đất nước”./.

