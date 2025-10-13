Thụy Sĩ: Biểu tình biến thành đụng độ, gần 30 người bị thương

Ngày 12/10, cảnh sát bang Bern của Thụy Sĩ cho biết ít nhất 18 cảnh sát và 7 người bị thương sau khi hàng nghìn người xuống đường tuần hành ủng hộ Palestine.

Theo thông báo, cuộc tuần hành ở thủ đô Bern để phản đối cuộc xung đột của Israel ở Dải Gaza đã biến thành đụng độ khi cảnh sát tìm cách giới hạn khu vực di chuyển của những người tham gia tuần hành. Một số người quá khích đã ném chai lọ và đồ vật vào phía lực lượng an ninh.

Đài truyền hình quốc gia SRF của Thụy Sĩ cho biết cảnh sát phải dùng tới vòi rồng và lựu đạn hơi cay để xử lý tình hình.

Quan chức cấp cao cảnh sát của bang Bern, ông Michael Bettschen, khẳng định: “Hành động của người biểu tình buộc cảnh sát phải có những biện pháp mạnh tay.”

Cảnh sát ước tính hơn 50 tài sản ở Bern đã bị hư hại, nhiều cửa sổ bị đập vỡ. Một số tòa nhà bị người biểu tình vẽ hình. SRF đưa tin thiệt hại có thể lên tới hàng triệu USD, đồng thời cho biết thêm cuộc biểu tình được tổ chức bởi các nhóm ủng hộ Palestine trên khắp Thụy Sĩ.

Những cuộc đụng độ gây thương tích như trên rất hiếm xảy ra ở Thụy Sĩ. Trước đó, một cuộc biểu tình ủng hộ Palestine hôm 2/10 cũng kéo theo đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình./.

