Các cường quốc cam kết bảo lãnh thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza

Một bước tiến quan trọng trong nỗ lực chấm dứt xung đột tại Dải Gaza sẽ diễn ra ngày 13/10 tại thành phố nghỉ dưỡng Sharm El-Sheikh của Ai Cập, khi các quốc gia trung gian chuẩn bị ký kết văn bản bảo lãnh cho thỏa thuận ngừng bắn trong khu vực.

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn một nguồn tin ngoại giao khu vực cho biết Mỹ, Ai Cập, Qatar và có khả năng cả Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là những bên đứng ra bảo lãnh cho thỏa thuận này.

Hội nghị thượng đỉnh do Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi và Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng chủ trì, với mục tiêu không chỉ chấm dứt cuộc xung đột hiện tại mà còn hướng tới một kỷ nguyên mới về an ninh và ổn định tại Trung Đông.

Sự kiện này thu hút sự tham gia của nhiều nhà lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế, bao gồm Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres, Quốc vương Jordan Abdullah II, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan.

Tổng cộng 21 quốc gia sẽ có mặt tại hội nghị, cùng với đại diện của Liên minh châu Âu và Liên đoàn Arab. Iran đã nhận được lời mời nhưng chưa quyết định có tham dự hay không.

Tuy nhiên, cả Israel và Hamas đều vắng mặt trong hội nghị này. Trong khi văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã xác nhận không cử đại diện tham dự, Hamas cũng tuyên bố sẽ không có mặt tại sự kiện.

Thỏa thuận ngừng bắn giai đoạn đầu đã được thống nhất, bao gồm việc trao đổi con tin và cung cấp viện trợ nhân đạo.

Cụ thể, Hamas sẽ thả 48 con tin Israel để đổi lấy việc phóng thích 250 tù nhân Palestine và 1.700 cư dân Gaza đang bị Israel giam giữ.

Quá trình trao đổi này dự kiến sẽ bắt đầu ngay trong sáng 13/10 theo giờ địa phương./.

Nga ủng hộ sáng kiến hòa bình Gaza của Mỹ, sẵn sàng tham gia tiến trình hòa giải Tổng thống Putin tuyên bố Nga ủng hộ sáng kiến của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột tại Dải Gaza, đồng thời sẵn sàng tham gia tiến trình hòa giải do Washington khởi xướng và thúc đẩy đối thoại về Ukraine.