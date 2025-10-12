Ai Cập kêu gọi Liên hợp quốc công nhận thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza

Ngày 11/10, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi đã kêu gọi triển khai các lực lượng quốc tế tại Dải Gaza và hối thúc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc công nhận tính hợp pháp quốc tế của thỏa thuận ngừng bắn vừa đạt được giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas.

Phủ Tổng thống Ai Cập cho biết trong cuộc điện đàm với người đồng cấp CH Cyprus Nikos Christodoulides, Tổng thống El-Sisi nhấn mạnh tầm quan trọng của thỏa thuận trong việc chấm dứt xung đột, trả tự do cho các con tin và tù nhân, đảm bảo tiếp cận viện trợ nhân đạo và khởi động quá trình tái thiết Gaza.

Ông El-Sisi cũng công bố ý định của Ai Cập đăng cai tổ chức một hội nghị quốc tế về phục hồi và tái thiết dải đất ven Địa Trung Hải của Palestine.

Về phần mình, Tổng thống Cyprus Christodoulides đánh giá cao vai trò quan trọng của Ai Cập cũng như những nỗ lực của Tổng thống El-Sisi trong việc đảm bảo đạt được thỏa thuận hòa bình ở Gaza.

Thỏa thuận ngừng bắn giai đoạn đầu, do Ai Cập, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ làm trung gian, đã có hiệu lực từ ngày 10/10 sau nhiều ngày đàm phán căng thẳng tại Ai Cập.

Quốc gia Bắc Phi này đang chuẩn bị tổ chức một hội nghị thượng đỉnh để huy động sự ủng hộ rộng rãi hơn của cộng đồng quốc tế đối với kế hoạch hòa bình 20 điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Gaza.

Hội nghị thượng đỉnh về hòa bình ở Gaza, do ông El-Sisi và ông Trump đồng chủ trì, dự kiến diễn ra ngày 13/10 tại thành phố Sharm El-Sheikh, với sự tham dự của các nhà lãnh đạo đến từ hơn 20 quốc gia trên thế giới.

Theo tuyên bố ngày 11/10 của Phủ Tổng thống Ai Cập, Hội nghị thượng đỉnh Sharm El-Sheikh được tổ chức nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Dải Gaza, tăng cường nỗ lực đạt được hòa bình và ổn định ở Trung Đông, cũng như mở ra một giai đoạn mới cho an ninh và ổn định khu vực.

Trước đó cùng ngày, Điện Elysée thông báo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ đến Sharm El-Sheikh vào ngày 13/10 để ủng hộ thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza và tham gia các cuộc đàm phán về giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận.

Liên quan đến tình hình nhân đạo ở Gaza, ngày 11/10, Ủy ban Cứu trợ Ai Cập vì Nhân dân Gaza đã điều động 100 xe tải để vận chuyển người dân Gaza di tản và đồ đạc của họ trở về khu vực phía Bắc Gaza qua tuyến đường ven biển Al-Rashid.

Ai Cập cũng đã triển khai một đoàn xe chở viện trợ nhân đạo quy mô lớn để cung cấp thực phẩm, nước uống, vật tư y tế và nhiên liệu cho người dân Gaza nhằm hỗ trợ người Palestine ở Gaza vượt qua cuộc khủng hoảng nhân đạo cũng như giúp duy trì hoạt động của các bệnh viện và các dịch vụ thiết yếu ở dải đất này sau 2 năm xung đột tàn khốc.

Theo thỏa thuận ngừng bắn giai đoạn đầu, khoảng 400-600 xe tải chở hàng cứu trợ dự kiến sẽ vào Gaza mỗi ngày, di chuyển tự do giữa các khu vực phía Nam và phía Bắc của Gaza thông qua các tuyến đường Salah al-Din và Al-Rashid.

Ai Cập cũng đã đưa máy ủi và thiết bị kỹ thuật vào Gaza để dọn dẹp đống đổ nát và dọn dẹp các con đường bị hư hại, đảm bảo dòng viện trợ nhân đạo liên tục được đưa vào vùng lãnh thổ bị chiến tranh tàn phá của Palestine.

Trong 2 năm kể từ khi bùng phát xung đột giữa Hamas và Israel, Ai Cập vẫn là tuyến đường huyết mạch chính của Gaza, với hơn 45.000 xe tải chở hơn 570.000 tấn hàng viện trợ nhân đạo vào Gaza, chiếm khoảng 70% tổng lượng hàng viện trợ cho dải đất này./.

