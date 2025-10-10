Israel rút quân khỏi Gaza, Mỹ cử 200 binh sỹ giám sát ngừng bắn

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, từ rạng sáng 10/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã bắt đầu rút quân khỏi Dải Gaza về các tuyến triển khai trong khuôn khổ thỏa thuận vừa đạt được với phong trào Hồi giáo Hamas nhằm đảm bảo trả tự do cho tất cả các con tin bị bắt giữ.

Một số lực lượng sau đó đã rút hoàn toàn khỏi Gaza nhưng một số đơn vị vẫn sẽ ở lại các vị trí dọc theo tuyến triển khai.

Lệnh ngừng bắn đã chính thức có hiệu lực từ 12h00 trưa 10/10 theo giờ địa phương, tức khoảng 16h00 theo giờ Việt Nam.

Hoạt động rút quân được tiến hành dưới sự yểm trợ của pháo binh và không kích ở một số khu vực.

IDF dự kiến sẽ hoàn tất rút quân vào đêm 10/10, tức trong vòng 24 giờ sau khi Chính phủ Israel chính thức phê chuẩn thỏa thuận với Hamas.

Sau khi hoàn tất rút quân, IDF vẫn sẽ kiểm soát khoảng 53% lãnh thổ Dải Gaza, phần lớn nằm ngoài khu vực đô thị như các vùng đệm dọc theo toàn bộ biên giới Gaza, hành lang Philadelphi tại biên giới Ai Cập-Gaza, khu vực Beit Hanoun và Beit Lahiya ở cực Bắc của Dải Gaza, một dãy núi ở ngoại ô phía Đông của thành phố Gaza, cùng phần lớn khu vực Rafah và Khan Younis ở phía Nam Gaza.

Theo các hãng tin khu vực, nhiều cư dân bắt đầu quay trở lại nhà ở tại các khu vực phía Đông thành phố Khan Younis. Tuy nhiên, những người sơ tán đến miền Nam trước đó vẫn chưa thể quay về nhà cửa ở miền Bắc do khu vực này vẫn có quân đội Israel.

Nhiều quốc gia dự kiến sẽ triển khai lực lượng hỗ trợ an ninh đến Dải Gaza sau khi quân đội Israel rút đi để hỗ trợ công tác duy trì trật tự cho đến khi có một chính quyền địa phương được thành lập.

Lực lượng hỗ trợ an ninh sẽ được đặt dưới quyền kiểm soát của một trung tâm phối hợp. Theo quan chức Mỹ, trung tâm này sẽ chịu trách nhiệm giám sát thực hiện các điều khoản trong thỏa thuận ngừng bắn để đảm bảo các bên tuân thủ cam kết.

Trong một thông báo trước đó cũng trong ngày 10/10, Mỹ cho biết sẽ triển khai khoảng 200 binh sỹ tới Israel trong những ngày tới để thiết lập trung tâm phối hợp điều hành các nỗ lực quốc tế liên quan đến tình hình tại Gaza sau xung đột.

Dự kiến, toàn bộ lực lượng sẽ có mặt tại Israel trước ngày 12/10.

Một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận quân đội nước này sẵn sàng tham gia bất kỳ sứ mệnh nào nhằm duy trì hòa bình tại Dải Gaza.

Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan thông báo quân đội sẽ tham gia “lực lượng đặc nhiệm” giám sát thực thi thỏa thuận ngừng bắn.

Trong khi đó, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết nước này sẽ cung cấp 29 triệu euro (tương đương 34 triệu USD) viện trợ nhân đạo ngay lập tức cho Dải Gaza. Ngoài ra, ông cũng tiết lộ Đức dự định sẽ tổ chức hội nghị tái thiết Gaza cùng với Ai Cập.

Trong diễn biến liên quan, Chính phủ Israel vừa bỏ phiếu thông qua thay đổi phút chót về danh sách các tù nhân Palestine sẽ được thả trong giai đoạn đầu của thỏa thuận trao đổi con tin.

Cuộc bỏ phiếu được tiến hành sau khi các bên trung gian ở Ai Cập đồng ý thay thế 11 tù nhân của phong trào Fatah bằng 11 tù nhân của Hamas, gồm 10 người đang thụ án tù chung thân và 2 người thụ án tù 2 năm./.

