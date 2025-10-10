Israel chính thức thông qua thỏa thuận ngừng bắn với Hamas

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, đêm 9/10 (theo giờ địa phương), sau cuộc họp Nội các an ninh, Chính phủ Israel đã chính thức thông qua thỏa thuận ngừng bắn với phong trào Hồi giáo Hamas, mở đường cho việc bắt đầu giai đoạn đầu tiên của kế hoạch trao trả con tin và ngừng bắn tại Dải Gaza.

Thông báo từ Văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu nêu rõ chiến dịch mang tên “Trở về biên giới” (Return to Their Border) sẽ được triển khai nhằm đưa 48 con tin (bao gồm những người còn sống và đã thiệt mạng) còn lại trở về từ Gaza.

Tên chiến dịch được lấy cảm hứng từ sách Jeremiah trong Kinh Thánh, tượng trưng cho sự kết thúc của chiến tranh và hy vọng đoàn tụ.

Thỏa thuận vừa được thông qua bất chấp sự phản đối từ một số bộ trưởng cánh hữu, bao gồm Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich và Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben-Gvir.

Tuy nhiên, đa số tuyệt đối thành viên chính phủ đã ủng hộ thỏa thuận, cho rằng các mục tiêu chính của chiến dịch quân sự - bao gồm việc làm suy yếu khả năng kiểm soát của Hamas tại Gaza và đưa con tin trở về - đã cơ bản được hoàn thành.

Tại cuộc họp báo chiều 9/10, nữ phát ngôn viên của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố 3 mục tiêu cốt lõi mà ông đặt ra cho cuộc chiến tại Dải Gaza đến nay đã được hoàn tất.

Bà Shosh Bedrosian nhấn mạnh: “Israel đã đạt đến bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến này. Tất cả các mục tiêu mà Thủ tướng đề ra đến nay đều đã được hoàn thành.”

Phát biểu trước cuộc họp, Bộ trưởng Hợp tác vùng David Amsalem (thuộc đảng Likud) cũng khẳng định: “Chúng ta phải tiến về phía trước với thỏa thuận này, dù cái giá phải trả không hề dễ chịu. Điều quan trọng là Israel đã đạt được các mục tiêu chiến lược đề ra sau ngày 7/10/2023.”

Trong khuôn khổ thỏa thuận, hàng nghìn tay súng và tù nhân Palestine sẽ được trả tự do, điều đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ phe cực hữu, vốn coi đây là một mối đe dọa lâu dài đối với an ninh Israel. Dù vậy, không có dấu hiệu nào cho thấy các đảng phản đối sẽ rút khỏi liên minh cầm quyền ở thời điểm hiện tại.

Với quyết định vừa được thông qua, thỏa thuận ngừng bắn dự kiến sẽ có hiệu lực ngay trong vòng 24 giờ tới, đánh dấu bước ngoặt quan trọng sau hơn 2 năm xung đột căng thẳng tại Gaza./.

