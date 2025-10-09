Thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza chính thức có hiệu lực

Thế giới

Thỏa thuận giai đoạn đầu trong kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt chiến sự giữa Israel và phong trào Hamas tại Dải Gaza đã chính thức có hiệu lực vào lúc 16h ngày 9/10 (giờ Hà Nội).

Binh sỹ Israel trong chiến dịch quân sự tại Dải Gaza. (Nguồn: THX/TTXVN)
Binh sỹ Israel trong chiến dịch quân sự tại Dải Gaza. (Nguồn: THX/TTXVN)

Reuters/Tân Hoa xã đưa tin theo kênh truyền hình al-Qahera thuộc sở hữu nhà nước Ai Cập, thỏa thuận giai đoạn đầu trong kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt chiến sự giữa Israel và phong trào Hamas tại Dải Gaza đã chính thức có hiệu lực vào lúc 16h ngày 9/10 (giờ Hà Nội).

Trong khi đó, các nguồn tin thân cận với Hamas cho biết lực lượng này đã bắt đầu di chuyển những người bị bắt giữ là công dân Israel đến các địa điểm an toàn trong Dải Gaza, chuẩn bị cho việc bàn giao cho Ủy ban Chữ thập Đỏ Quốc tế trong vài ngày tới.

Trong giai đoạn đầu tiên của kế hoạch hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ kiểm soát 53% diện tích lãnh thổ Dải Gaza.

Diện tích này nhỏ hơn 4% so với ranh giới được nêu trong “đường vàng” của bản kế hoạch ban đầu do Tổng thống Trump đưa ra. Cùng với đó, Israel sẽ rút quân khỏi thành phố Gaza.

Thỏa thuận với phong trào Hamas loại trừ việc phóng thích những người Palestine liên quan đến vụ tấn công ngày 7/10/2023, cũng như những người được xem là thủ lĩnh của các tổ chức vũ trang Palestine.

Một số nguồn tin cũng cho biết theo thỏa thuận, Israel sẽ phóng thích gần 1.950 tù nhân Palestine để đổi lấy 20 con tin đang bị Hamas giữ./.

