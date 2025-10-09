Quân đội Israel sẽ kiểm soát 53% diện tích Gaza ở giai đoạn đầu thỏa thuận

Trang tin Ynet của Israel ngày 9/10 đưa tin trong giai đoạn đầu tiên của kế hoạch hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ kiểm soát 53% diện tích lãnh thổ Dải Gaza.

Ynet cho biết diện tích này nhỏ hơn 4% so với ranh giới được nêu trong “đường vàng” của bản kế hoạch ban đầu do Tổng thống Trump đưa ra. Cùng với đó, Israel sẽ rút quân khỏi thành phố Gaza.

Thỏa thuận với phong trào Hamas loại trừ việc phóng thích những người Palestine liên quan đến vụ tấn công ngày 7/10/2023, cũng như những người được xem là thủ lĩnh của các tổ chức vũ trang Palestine.

Một số nguồn tin cũng cho biết theo thỏa thuận, Israel sẽ phóng thích gần 1.950 tù nhân Palestine để đổi lấy 20 con tin đang bị Hamas giữ.

Truyền thông quốc tế dẫn nguồn một quan chức cấp cao Hamas nói rằng trong số tù nhân Palestine được phóng thích có 250 người đang thụ án chung thân và 1.700 người bị bắt giữ kể từ khi xung đột bắt đầu. Quá trình trao đổi sẽ diễn ra trong vòng 72 giờ sau khi thỏa thuận được thực thi.

Điều kiện tiên quyết cho việc thả con tin là quân đội Israel phải rút về các tuyến đã được thỏa thuận tại Gaza.

Kênh Al-Hadath của Saudi Arabia cho biết đồng hồ đếm ngược 72 giờ sẽ bắt đầu ngay sau khi Israel phê chuẩn và thực hiện việc rút quân.

Thỏa thuận còn bao gồm việc mở cửa khẩu Rafah hai chiều và cho phép chuyển các bệnh nhân, người bị thương Palestine sang Ai Cập điều trị.

Trong 5 ngày đầu tiên của lệnh ngừng bắn, ít nhất 400 xe tải viện trợ sẽ được phép vào Dải Gaza mỗi ngày, với số lượng tăng dần trong những ngày tiếp theo.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết sẽ triệu tập cuộc họp nội các vào lúc 15h00 giờ địa phương ngày 9/10 (19h00 giờ Hà Nội) để phê chuẩn thỏa thuận. Một giờ sau đó, thỏa thuận sẽ được trình lên phiên họp toàn thể của chính phủ để xem xét và chính thức phê duyệt.

Trước thông tin Israel và phong trào Hamas đạt được thỏa thuận về giai đoạn đầu trong kế hoạch hòa bình tại Dải Gaza, lãnh đạo các nước trên thế giới đã hoan nghênh thỏa thuận và đánh giá cao nỗ lực của các bên.

Trong một tuyên bố, Tổng thống Chính quyền Palestine (PA) Mahmoud Abbas bày tỏ hy vọng rằng những nỗ lực trên sẽ là bước đệm hướng tới việc đạt được một giải pháp chính trị bền vững, chấm dứt sự chiếm đóng của Israel và dẫn đến việc thành lập một Nhà nước Palestine dựa trên đường biên giới năm 1967.

Đồng thời, ông Abbas gửi lời cảm ơn tới Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng như tất cả các bên trung gian và đề nghị sẵn sàng hỗ trợ để đảm bảo sự thành công của thỏa thuận.

Tổng thống Abbas nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tất cả các bên nhanh chóng cam kết ký thỏa thuận và tiến hành phóng thích toàn bộ con tin và tù nhân.

Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas đánh giá thỏa thuận trên là thành tựu ngoại giao quan trọng và là cơ hội thực sự để chấm dứt xung đột và giải thoát tất cả các con tin.

Bà Kallas khẳng định EU sẽ làm mọi biện pháp có thể để hỗ trợ các bên liên quan thực hiện thỏa thuận.

Tổng thống Argentina Javier Milei hoan nghênh thỏa thuận và cho biết sẽ đề cử ông Trump cho Giải Nobel Hòa bình, trong khi Thủ tướng Canada Mark Carney bày tỏ cảm giác "nhẹ nhõm khi các con tin sắp sum họp gia đình" và kêu gọi các bên nhanh chóng triển khai những điều khoản đạt được.

Thủ tướng Anh Keir Starmer khẳng định sẽ ủng hộ các bước đi cấp bách trước mắt này và giai đoạn đàm phán tiếp theo để bảo đảm kế hoạch được triển khai đầy đủ.

Về phần mình, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đánh giá thỏa thuận, hy vọng việc thả con tin và tăng cường hỗ trợ nhân đạo cho người dân Gaza sẽ mở đường cho hòa bình bền vững.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshimasa Hayashi gọi đây là bước quan trọng hướng tới hạ nhiệt tình hình và đạt được giải pháp hai nhà nước.

Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters coi đây là bước đi tích cực đầu tiên để chấm dứt đau khổ, trong khi Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto gọi thỏa thuận mới về Gaza là “tuyệt vời,” đồng thời đánh giá cao nỗ lực của Tổng thống Trump trong việc giải quyết và đạt được thành công mang tính đột phá, trả lại tự do cho các con tin./.

Mỹ tuyên bố cam kết tham gia thúc đẩy hòa bình tại Gaza Mỹ tuyên bố sẽ tích cực tham gia duy trì hòa bình tại Gaza sau thỏa thuận ngừng bắn, dự định tới Trung Đông để hỗ trợ hòa bình và ổn định khu vực.