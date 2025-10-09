Cộng đồng quốc tế kêu gọi hướng đến hòa bình lâu dài tại Gaza

Cộng đồng quốc tế tiếp tục đưa ra những phản ứng tích cực trước thông tin Israel và phong trào Hamas đạt được thỏa thuận về giai đoạn đầu trong kế hoạch hòa bình tại Dải Gaza, kỳ vọng đây là bước đi hướng đến hòa bình lâu dài và bền vững sau hơn 2 năm xung đột.



Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus gọi đây là “bước tiến lớn hướng tới hòa bình lâu dài”, “liều thuốc tốt nhất là hòa bình” và khẳng định WHO sẵn sàng mở rộng hoạt động để đáp ứng các nhu cầu y tế cấp thiết ở Dải Gaza.



Cơ quan Liên hợp quốc (LHQ) về cứu trợ và việc làm dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) cũng coi thỏa thuận là “sự giải tỏa lớn."

Trên mạng xã hội X, ông Philippe Lazzarini - người đứng đầu UNRWA - cho biết cơ quan này sẵn sàng cung cấp viện trợ lương thực, thực phẩm, thuốc men cùng các nhu yếu phẩm khác đến với người dân ở Dải Gaza với nguồn dự trữ có thể đáp ứng đủ trong khoảng 3 tháng tới.

Ông cũng nhấn mạnh khoảng 12.000 nhân viên của UNRWA vẫn đang hoạt động tại dải đất ven Địa Trung Hải này và có thể đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai thỏa thuận, đặc biệt trong khâu cung cấp các dịch vụ cơ bản như chăm sóc y tế và giáo dục.



Nhiều lãnh đạo châu Âu cũng chia sẻ quan điểm lạc quan. Điện Kremlin ngày 9/10 hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza giữa Israel và Hamas, nhưng đồng thời cũng cho rằng cách thức triển khai thỏa thuận sẽ là yếu tố then chốt.

Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa ca ngợi nỗ lực ngoại giao của Mỹ, Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ, coi đây là “cơ hội cho hòa bình lâu dài.”

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng thỏa thuận cần đánh dấu sự kết thúc xung đột và mở đầu cho một giải pháp chính trị dựa trên mô hình hai nhà nước.

Ông cũng cho biết nước Pháp sẽ tiếp tục thảo luận với các đối tác quốc tế nhằm thúc đẩy việc thành lập Nhà nước Palestine. Tại Đức, Thủ tướng Friedrich Merz cũng lên tiếng hoan nghênh và cho biết Berlin đang theo dõi mọi việc liên quan đến thỏa thuận vốn do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất.



Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, các nước trong khu vực gồm Saudi Arabia (Arập Xêút) và Thổ Nhĩ Kỳ cũng hoan nghênh thỏa thuận đạt được tại Sharm El-Sheikh của Ai Cập.

Saudi Arabia hy vọng thỏa thuận sẽ giúp xoa dịu cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Gaza, tiến tới việc Israel rút quân hoàn toàn, khôi phục an ninh và mở đường cho “một nền hòa bình công bằng và toàn diện” dựa trên giải pháp hai nhà nước.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đánh giá cao vai trò của Tổng thống Trump vì đã thể hiện “ý chí chính trị cần thiết” để thúc đẩy các bên hướng tới ngừng bắn.



Từ châu Á, Trung Quốc bày tỏ hy vọng sớm đạt được một lệnh ngừng bắn “vĩnh viễn và toàn diện”, đồng thời nhấn mạnh lập trường rằng người Palestine cần có quyền tự quyết và quản lý vùng lãnh thổ của mình.



Trước đó, hôm 8/10, Tổng thống Trump thông báo Israel và phong trào Hamas đã đạt được thỏa thuận cho giai đoạn đầu tiên của kế hoạch hòa bình tại Dải Gaza, trong đó có việc ngừng bắn và trao trả con tin.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo kế hoạch triệu tập cuộc họp nội các vào lúc 15h00 giờ địa phương ngày 9/10 (19h00 cùng ngày theo giờ Hà Nội) để phê chuẩn thỏa thuận và sau đó trình lên phiên họp toàn thể của chính phủ để xem xét và chính thức phê duyệt.



Trong thông điệp mới nhất, một thành viên cấp cao của Hamas, ông Osama Hamdan, nói rằng thỏa thuận ngừng bắn sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi Chính phủ Israel phê duyệt.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Alaraby Television có trụ sở tại Qatar, ông Hamdan nói rằng giai đoạn đầu của thỏa thuận bao gồm việc quân đội Israel rút khỏi thành phố Gaza, khu vực phía Bắc Dải Gaza, thành phố Rafah và Khan Younis, đồng thời mở 5 cửa khẩu để đưa hàng viện trợ nhân đạo vào Gaza và tạm dừng các hoạt động của thiết bị bay không người lái trong quá trình trao đổi con tin./.

Thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza chính thức có hiệu lực Thỏa thuận giai đoạn đầu trong kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt chiến sự giữa Israel và phong trào Hamas tại Dải Gaza đã chính thức có hiệu lực vào lúc 16h ngày 9/10 (giờ Hà Nội).