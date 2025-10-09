Thỏa thuận Gaza chỉ có hiệu lực khi nội các Israel phê chuẩn

Văn phòng của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 9/10 cho biết thỏa thuận vừa đạt được giữa nước này và Hamas nhằm bảo đảm việc trả tự do cho các con tin ở Gaza chỉ có hiệu lực sau khi được nội các phê chuẩn.



Tuyên bố từ Văn phòng Thủ tướng Israel nêu: “Trái với những thông tin do truyền thông Arab đưa tin, đồng hồ đếm ngược 72 giờ sẽ chỉ bắt đầu sau khi thỏa thuận được phê chuẩn trong phiên họp nội các, dự kiến diễn ra vào buổi tối.”



Bên cạnh đó, Thủ tướng Netanyahu cho biết ông sẽ triệu tập cuộc họp nội các vào lúc 15h00 giờ hôm nay (19h00 giờ Hà Nội) để phê chuẩn thảo luận về thỏa thuận trên.

Một giờ sau đó, thỏa thuận sẽ được trình lên phiên họp toàn thể của Chính phủ Israel để xem xét và phê duyệt chính thức.



Cùng ngày, kênh truyền hình Al-Araby của Qatar ngày 9/10 dẫn các nguồn tin cho biết đàm phán cho giai đoạn thứ hai của thỏa thuận ngừng bắn/trao đổi con tin ở Gaza sẽ bắt đầu một ngày sau khi các con tin được phóng thích./.

Quân đội Israel sẽ kiểm soát 53% diện tích Gaza ở giai đoạn đầu thỏa thuận Trong giai đoạn đầu tiên của kế hoạch hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ kiểm soát 53% diện tích lãnh thổ Dải Gaza.