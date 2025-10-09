Thế giới

Trung Đông

Thỏa thuận Gaza chỉ có hiệu lực khi nội các Israel phê chuẩn

Văn phòng của Thủ tướng Israel ngày 9/10 cho biết thỏa thuận vừa đạt được giữa nước này và Hamas nhằm bảo đảm việc trả tự do cho các con tin ở Gaza chỉ có hiệu lực sau khi được nội các phê chuẩn.

Em nhỏ bị thương sau cuộc không kích của Israel tại Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)
Em nhỏ bị thương sau cuộc không kích của Israel tại Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Văn phòng của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 9/10 cho biết thỏa thuận vừa đạt được giữa nước này và Hamas nhằm bảo đảm việc trả tự do cho các con tin ở Gaza chỉ có hiệu lực sau khi được nội các phê chuẩn.

Tuyên bố từ Văn phòng Thủ tướng Israel nêu: “Trái với những thông tin do truyền thông Arab đưa tin, đồng hồ đếm ngược 72 giờ sẽ chỉ bắt đầu sau khi thỏa thuận được phê chuẩn trong phiên họp nội các, dự kiến diễn ra vào buổi tối.”

Bên cạnh đó, Thủ tướng Netanyahu cho biết ông sẽ triệu tập cuộc họp nội các vào lúc 15h00 giờ hôm nay (19h00 giờ Hà Nội) để phê chuẩn thảo luận về thỏa thuận trên.

Một giờ sau đó, thỏa thuận sẽ được trình lên phiên họp toàn thể của Chính phủ Israel để xem xét và phê duyệt chính thức.

Cùng ngày, kênh truyền hình Al-Araby của Qatar ngày 9/10 dẫn các nguồn tin cho biết đàm phán cho giai đoạn thứ hai của thỏa thuận ngừng bắn/trao đổi con tin ở Gaza sẽ bắt đầu một ngày sau khi các con tin được phóng thích./.

(Vietnam+)
#Xung đột dải Gaza #Israel-Hamas #Xung đột Hamas-Israel Israel
Theo dõi VietnamPlus

XUNG ĐỘT ISRAEL-HAMAS

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Người dân đón các tù nhân Palestine được Israel trả tự do tại thành phố Ramallah, Bờ Tây ngày 15/2/2025. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hamas mong sớm bắt đầu trao trả con tin, tù nhân

Hamas cho biết phong trào này “rất mong muốn đạt thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột và ngay lập tức bắt đầu tiến trình trao đổi tù nhân phù hợp với tình hình thực tế trên thực địa."