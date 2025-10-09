Multimedia
Hamas dùng con tin ra "yêu sách", đòi Israel trao trả thi thể các thủ lĩnh

Lực lượng Hamas đang yêu cầu Israel trao trả thi thể của hai thủ lĩnh cấp cao, cùng với các tù nhân và người bị giam giữ còn sống, để đổi lấy 48 con tin hiện đang bị giam giữ tại Dải Gaza.

Viết Thành
Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Lực lượng Hamas yêu cầu Israel trao trả thi thể các thủ lĩnh.

Tổng thống Mỹ được mời dự lễ ký kết thỏa thuận hòa bình tại Ai Cập.

Campuchia xúc tiến họp Ủy ban biên giới khu vực với Thái Lan.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus – để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

