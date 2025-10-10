Thế giới

Nga ủng hộ sáng kiến hòa bình Gaza của Mỹ, sẵn sàng tham gia tiến trình hòa giải

Tổng thống Putin tuyên bố Nga ủng hộ sáng kiến của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột tại Dải Gaza, đồng thời sẵn sàng tham gia tiến trình hòa giải do Washington khởi xướng và thúc đẩy đối thoại về Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Reuters và RIA Novosti, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 10/10 tuyên bố Moskva ủng hộ sáng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt chiến sự tại Dải Gaza.

Phát biểu họp báo sau chuyến thăm chính thức Tajikistan, ông Putin nhấn mạnh Tổng thống Trump đã làm rất nhiều vì hòa bình, viện dẫn thỏa thuận ngừng bắn ở Trung Đông là ví dụ điển hình.

Theo ông Putin, nếu kế hoạch hòa bình Gaza của ông Trump thành công, đó sẽ là một sự kiện mang tính lịch sử.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh Nga sẵn sàng tham gia tiến trình hòa giải do Mỹ khởi xướng, bởi Moskva duy trì quan hệ tin cậy với các nước Arab, đặc biệt là với người Palestine.

Ngoài ra, ông Putin cho biết Nga và Mỹ đang tiếp tục phối hợp trong khuôn khổ các thỏa thuận đạt được tại hội nghị thượng đỉnh Alaska hồi giữa tháng Tám.

Ông nói: “… Nhìn chung, chúng tôi có sự thấu hiểu giữa Mỹ và Nga về việc cần đi đến đâu và theo đuổi mục tiêu gì để chấm dứt cuộc xung đột Ukraine bằng biện pháp hòa bình"./.

