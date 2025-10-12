Bùng nổ nội chiến giữa gia tộc Dajmash và quân Hamas ở Dải Gaza

Theo các nguồn tin Palestine, sau làn sóng đụng độ vũ trang giữa các tay súng Hamas và các nhóm vũ trang chống đối địa phương, tình trạng mất an ninh đã lan rộng trên khắp Dải Gaza.

Tại Beit Lahia, một cuộc đấu súng nổ ra giữa các tay súng có liên hệ với Ashraf al-Mansi và lực lượng Hamas.

Cùng lúc, một cuộc đối đầu khác được báo cáo tại khu Sabra thuộc thành phố Gaza giữa gia tộc Dajmash và Hamas, trong đó Muhammad Imad Aql, con trai của một chỉ huy quân sự cấp cao của Hamas từng bị ám sát trước đó, đã thiệt mạng.

Lực lượng Hamas đã bao vây khu dân cư gia đình al-Dhamsha ở khu al-Sabra của thành phố Gaza vào tối 10/10. Các trường học và tòa nhà chung cư được sơ tán, trong khi các tay bắn tỉa và một số lượng lớn những người bịt mặt vũ trang được triển khai khắp khu vực.

Hamas xem các gia tộc nổi loạn là một mối đe dọa trực tiếp đối với quyền kiểm soát thành phố Gaza.

Trong thời gian chiến tranh, Hamas đã xử tử mukhtar (trưởng làng) của gia tộc Dajmash, một trong những gia đình vũ trang ở phía Bắc Gaza, do lo ngại Israel có thể lợi dụng gia tộc này chống lại họ.

Như một phần nỗ lực dập tắt cuộc nổi dậy, Hamas đã cử các chiến binh cao cấp đi ám sát Yasser Abu Shabab, lãnh đạo lực lượng dân quân Rafah, nhưng âm mưu ám sát đã thất bại.

Trong khi đó, Hussam al-Astal, chỉ huy một nhóm vũ trang đối lập Hamas tại Khan Yunis, đã đăng một bài công kích dữ dội trên trang Facebook cá nhân. Bài đăng nêu rõ: “Đường hầm của các người đã bị phá hủy, quyền lợi của các người không còn nữa. Hãy ăn năn trước khi quá muộn - từ hôm nay đã không còn Hamas nữa."

Al-Astal cũng nhắc tới các vụ đụng độ tuần trước, khi Hamas bị cáo buộc cố gắng tấn công gia tộc al-Majaida ở Khan Yunis.

Theo ông, các tay súng Hamas đã ẩn mình trong Bệnh viện Nasser và một thánh đường Hồi giáo gần đó, trước khi dùng súng phóng lựu (RPG) và chất nổ tấn công thành viên gia tộc./.

Xung đột Hamas - Israel: Hamas không có kế hoạch giải giáp hoàn toàn Hamas tái khẳng định quyết tâm “tiếp tục kháng chiến” nhằm theo đuổi quyền tự quyết dân tộc và thành lập một nhà nước Palestine độc lập, có chủ quyền hoàn toàn với thủ đô là Đông Jerusalem.