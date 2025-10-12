Hamas dự báo những khó khăn trong đàm phán giai đoạn 2

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn AFP, ông Hossam Badran, thành viên bộ chính trị của Hamas, ngày 11/10 mô tả đề xuất yêu cầu các thành viên Hamas rời Dải Gaza trong khuôn khổ kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump là “vô lý."

Ông Badran phát biểu: “Hòng trục xuất người Palestine, dù là thành viên Hamas hay không, khỏi đất đai của họ là phi lý.”

Đồng thời, ông Badran dự báo các cuộc đàm phán về giai đoạn 2 trong kế hoạch Gaza của Tổng thống Trump sẽ rất khó khăn, vì “kế hoạch chứa đựng nhiều phức tạp và khó khăn."

Bên cạnh đó, ông Badran khẳng định Hamas sẽ không tham gia lễ ký chính thức thỏa thuận hòa bình về Gaza tại Ai Cập. Ông Badran nói: “Về việc ký kết chính thức - chúng tôi sẽ không tham gia... Hamas chủ yếu hành động thông qua… các nhà trung gian Qatar và Ai Cập.”

Trong khi đó, theo các nguồn tin Palestine, sau làn sóng đụng độ vũ trang giữa các tay súng Hamas và các nhóm vũ trang chống đối địa phương, tình trạng mất an ninh đã lan rộng trên khắp Dải Gaza.

Tại Beit Lahia, một cuộc đấu súng nổ ra giữa các tay súng có liên hệ với Ashraf al-Mansi và lực lượng Hamas. Cùng lúc, một cuộc đối đầu khác được báo cáo tại khu Sabra thuộc thành phố Gaza giữa gia tộc Dajmash và Hamas, trong đó Muhammad Imad Aql - con trai của một chỉ huy quân sự cấp cao của Hamas từng bị ám sát trước đó - đã thiệt mạng.

Lực lượng Hamas đã bao vây khu dân cư gia đình al-Dhamsha ở khu al-Sabra của thành phố Gaza vào tối 10/10. Các trường học và tòa nhà chung cư được sơ tán, trong khi các tay bắn tỉa và một số lượng lớn những người bịt mặt vũ trang được triển khai khắp khu vực.

Hamas xem các gia tộc nổi loạn là một mối đe dọa trực tiếp đối với quyền kiểm soát thành phố Gaza. Trong thời gian chiến tranh, Hamas đã xử tử mukhtar (trưởng làng) của gia tộc Dajmash - một trong những gia đình vũ trang ở phía Bắc Gaza - do lo ngại Israel có thể lợi dụng gia tộc này chống lại họ.

Như một phần nỗ lực dập tắt cuộc nổi dậy, Hamas đã cử các chiến binh cao cấp đi ám sát Yasser Abu Shabab, lãnh đạo lực lượng dân quân Rafah, nhưng âm mưu ám sát đã thất bại.

Trong khi đó, Hussam al-Astal, chỉ huy một nhóm vũ trang đối lập Hamas tại Khan Yunis, đã đăng một bài công kích dữ dội trên trang Facebook cá nhân.

Bài đăng nêu rõ: “Đường hầm của các người đã bị phá hủy, quyền lợi của các người không còn nữa. Hãy ăn năn trước khi quá muộn - từ hôm nay đã không còn Hamas nữa."

Al-Astal cũng nhắc tới các vụ đụng độ tuần trước, khi Hamas bị cáo buộc cố gắng tấn công gia tộc al-Majaida ở Khan Yunis. Theo ông, các tay súng Hamas đã ẩn mình trong Bệnh viện Nasser và một thánh đường Hồi giáo gần đó, trước khi dùng súng phóng lựu (RPG) và chất nổ tấn công thành viên gia tộc.

Về phần Hamas, lực lượng này đã triển khai khoảng 7.000 thành viên thuộc lực lượng an ninh nội bộ đến các khu vực mà Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã rút khỏi theo điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn.

Hamas đã huy động lực lượng này thông qua các cuộc gọi và tin nhắn, yêu cầu các thành viên “thanh lọc Gaza khỏi những kẻ ngoài vòng pháp luật và các cộng tác viên với Israel,” đồng thời phải có mặt làm nhiệm vụ trong vòng 24 giờ.

Hamas đã bổ nhiệm 5 thống đốc mới cho các khu vực khác nhau ở Gaza, tất cả đều là chỉ huy có kinh nghiệm chiến đấu trong cánh vũ trang của tổ chức, thay vì xuất thân từ cánh chính trị.

Một quan chức Hamas giấu tên tiết lộ rằng tổ chức này “không thể để Gaza rơi vào tay bọn cướp và các nhóm dân quân do Israel hậu thuẫn” nhưng từ chối xác nhận thông tin về việc huy động lực lượng an ninh nội bộ.

Hình ảnh do truyền thông thân Hamas công bố trước đó một ngày cho thấy một số thành viên của lực lượng an ninh nội bộ đã xuất hiện tại các khu vực từng xảy ra giao tranh, song chỉ có một số ít được ghi hình và chưa rõ họ đã được triển khai trên phạm vi rộng hay chưa.

Diễn biến này được xem là bước đi nhằm tái thiết lập trật tự và củng cố quyền lực của Hamas trong bối cảnh khoảng trống an ninh xuất hiện sau khi Israel rút quân khỏi nhiều khu vực của Dải Gaza./.

Xung đột Hamas - Israel: Hamas không có kế hoạch giải giáp hoàn toàn Hamas tái khẳng định quyết tâm “tiếp tục kháng chiến” nhằm theo đuổi quyền tự quyết dân tộc và thành lập một nhà nước Palestine độc lập, có chủ quyền hoàn toàn với thủ đô là Đông Jerusalem.