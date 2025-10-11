Xung đột Hamas - Israel: Hamas không có kế hoạch giải giáp hoàn toàn

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 10/10, ba nhóm vũ trang gồm Phong trào Hồi giáo Hamas, Phong trào Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ) và Mặt trận Nhân dân Giải phóng Palestine (PFLP) đã ra tuyên bố chung khẳng định bác bỏ hoàn toàn bất kỳ "sự giám hộ nước ngoài" nào đối với Dải Gaza, nhấn mạnh rằng việc quản lý Gaza là vấn đề nội bộ thuần túy của người Palestine.



Trong cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền với hãng tin Sky News, quan chức cấp cao của Hamas, ông Basem Naim cho biết mặc dù Hamas sẽ không còn trực tiếp điều hành Gaza sau khi kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump được triển khai, nhưng nhóm này không có kế hoạch giải giáp hoàn toàn.



Trên kênh Telegram chính thức, Phong trào Hamas một lần nữa khẳng định quyết tâm “tiếp tục kháng chiến” nhằm theo đuổi quyền tự quyết dân tộc và thành lập một nhà nước Palestine độc lập, có chủ quyền hoàn toàn với thủ đô là Đông Jerusalem.



Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo Israel sẽ tiếp tục cuộc chiến với Hamas nếu tổ chức vũ trang này không giải giáp.

Trong video, ông Netanyahu bảo vệ thỏa thuận, gọi đây là “thỏa thuận trao đổi con tin,” không phải là chấm dứt xung đột - để đối phó với sự phản đối từ các đối tác cánh hữu trong liên minh, đặc biệt là việc Israel sẽ thả gần 2.000 tù nhân Palestine, trong đó có 250 người bị kết án chung thân vì tấn công người Israel.



Đây không phải là lần đầu ông Netanyahu đưa ra cảnh báo tiếp tục cuộc chiến với Hamas như vậy, nhưng là lần đầu kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn được ký kết.



Chỉ vài giờ sau đợt rút quân đầu tiên của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), truyền thông thân Hamas đăng tải hình ảnh các tay súng Hamas tuần tra trên đường phố Gaza, thể hiện rằng nhóm này vẫn đang kiểm soát phần nào Dải Gaza và muốn duy trì vị thế đó.



Hiện quân đội Mỹ đã bắt đầu triển khai lực lượng đến Israel như một phần của sứ mệnh giám sát thực thi lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza. Khoảng 200 binh sỹ được điều động từ các căn cứ ở Mỹ và Trung Đông, cùng với sự có mặt của Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Quân đội Mỹ (CENTCOM).

Nhiệm vụ chính của lực lượng này là thiết lập và vận hành một trung tâm chỉ huy liên hợp, làm việc song song với các lực lượng an ninh sẽ được triển khai tại Gaza và phối hợp chặt chẽ với Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF).

Trung tâm chỉ huy này dự kiến sẽ đặt tại Ai Cập, với sự tham gia của các sỹ quan quân đội đến từ nhiều quốc gia trong khu vực như Ai Cập, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và có thể cả UAE. Các quan chức Mỹ khẳng định rõ không có kế hoạch đưa binh sỹ Mỹ trực tiếp vào Gaza.



Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang xem xét khả năng triển khai binh sỹ nước này tới Gaza để tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế tại đây. Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Cơ quan Tình báo quốc gia (MIT) nước này đã thảo luận chi tiết về kế hoạch này và sẽ trình đề xuất lên Quốc hội xem xét.



Dự kiến, lực lượng gìn giữ hòa bình tại Gaza sẽ có sự tham gia của nhiều nước./.



Pháp chính thức công nhận Nhà nước Palestine và phản ứng của các bên Pháp công nhận Nhà nước Palestine, thúc đẩy hòa bình Trung Đông, trong khi Mỹ cảnh báo về hậu quả của việc này đối với các đồng minh.