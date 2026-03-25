Xung đột tại Trung Đông: Iran xác nhận Pakistan đã chuyển đề xuất của Mỹ

Truyền thông quốc tế dẫn một nguồn tin cấp cao của Iran cho biết Pakistan đã chuyển đề xuất của Mỹ tới Iran, song địa điểm cho bất kỳ cuộc đàm phán nào giữa Tehran và Washington nhằm chấm dứt xung đột vẫn chưa được xác định.

Trước đó, kênh truyền hình 12 của Israel đưa tin Mỹ phối hợp với Pakistan, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất tổ chức hội nghị sớm nhất vào cuối tuần này, trong đó các bên có thể thảo luận về kế hoạch gồm 15 điểm do Washington đưa ra nhằm chấm dứt xung đột.

Truyền thông Mỹ, trong đó có tờ The New York Times và The Wall Street Journal, dẫn lời 2 quan chức nước này cho biết qua trung gian Pakistan, Washington đã gửi nước Cộng hòa Hồi giáo bản kế hoạch 15 điểm để làm cơ sở cho các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột.

Đề xuất của Mỹ tập trung chủ yếu vào các yêu cầu trước đây của Washington đối với Tehran, trong đó yêu cầu Iran dỡ bỏ 3 cơ sở hạt nhân và toàn bộ các nhà máy làm giàu urani, tạm dừng hoạt động liên quan đến tên lửa đạn đạo, kiềm chế hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm và mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz.

Theo hãng thông tấn bán chính thức Tasnim, người phát ngôn Bộ chỉ huy trung tâm Khatam al-Anbia của Iran mới đây đã chỉ trích các nỗ lực tại Washington nhằm coi diễn biến xung đột như một thỏa thuận, đồng thời khẳng định nước Cộng hòa Hồi giáo sẽ không bao giờ thỏa hiệp với bên được xem là “bên gây hấn."

Trước đó, phát biểu với báo giới tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Trump cho biết các cuộc đàm phán với Iran nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Trung Đông đang được tiến hành "ngay lúc này," đồng thời nói thêm rằng Tehran "rất muốn" đạt được một thỏa thuận.

Trong bối cảnh tấn công vẫn tiếp diễn tại nhiều nước Trung Đông, theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Türk ngày 25/3 cảnh báo các cuộc tấn công gần những cơ sở hạt nhân của Israel và Iran có thể dẫn đến một “thảm họa không thể kiểm soát," trong bối cảnh căng thẳng quân sự giữa hai bên tiếp tục leo thang.

Phát biểu qua video tại phiên họp của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, ông Türk nhấn mạnh: “Những cuộc tấn công tên lửa gần đây xung quanh các cơ sở hạt nhân ở cả Israel và Iran cho thấy mức độ nguy hiểm cực lớn nếu xung đột tiếp tục leo thang. Các quốc gia đang tiến gần tới một thảm họa không thể kiểm soát."

Theo thông tin được công bố, một cuộc tấn công tên lửa gần đây của Iran đã đánh trúng khu vực thành phố Dimona ở miền Nam Israel, cách trung tâm nghiên cứu hạt nhân của nước này khoảng 10 km, làm hơn 60 người bị thương. Vụ việc làm dấy lên lo ngại về nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp tới các cơ sở nhạy cảm, có thể gây hậu quả nghiêm trọng nếu xảy ra sự cố.

Liên hợp quốc kêu gọi các bên kiềm chế và tránh những hành động có thể đẩy khu vực vào vòng xoáy xung đột nguy hiểm hơn, đặc biệt trong bối cảnh các mục tiêu liên quan đến hạt nhân đang đứng trước nguy cơ bị tác động bởi các hoạt động quân sự.

Cùng ngày, Công ty Điện lực Israel (IEC) cho biết không có thiệt hại nào về cơ sở hạ tầng sau khi một tên lửa đạn đạo của Iran rơi xuống khu vực gần thành phố Hadera.

Thông báo được đưa ra sau khi tên lửa đánh trúng một khu đất trống gần nhà máy điện lớn do IEC vận hành tại khu vực này và đó là nhà máy điện Orot Rabin lớn nhất Israel. Giới chức khẳng định hệ thống điện không bị ảnh hưởng bởi vụ việc.

Kể từ đêm 25/3, Iran đã tiến hành 5 đợt tấn công bằng tên lửa vào Israel, cũng như các đợt tấn công mới bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào nhiều mục tiêu tại Trung Đông, cụ thể là các căn cứ có binh sỹ Mỹ tại Kuwait, Jordan và Bahrain.

Các cuộc tấn công diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát tín hiệu về tiến triển trong các nỗ lực ngoại giao.

Trong khi đó, quân đội Israel cho biết đã tiến hành không kích một cơ sở sản xuất tên lửa hành trình hải quân hoạt động dưới sự quản lý của Bộ Quốc phòng Iran tại thủ đô Tehran.

Theo thông báo, trong những ngày gần đây, không quân Israel, dựa trên thông tin tình báo của Lực lượng Phòng vệ Israel, đã tấn công 2 cơ sở then chốt sản xuất tên lửa hành trình hải quân tại Tehran.

Quân đội Israel cho biết các cơ sở này được sử dụng để “phát triển và sản xuất tên lửa hành trình hải quân tầm xa, có khả năng nhanh chóng phá hủy các mục tiêu trên biển và trên bộ." Thông báo nêu rằng các cuộc không kích “đánh dấu thêm một bước trong việc gia tăng thiệt hại đối với hạ tầng sản xuất quân sự của Iran”./.

