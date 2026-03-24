Iran bổ nhiệm tân Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao

Truyền hình nhà nước Iran ngày 24/3 đưa tin nước này đã bổ nhiệm một cựu chỉ huy của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), ông Mohammad Bagher Zolghadr, làm tân Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao, thay thế người tiền nhiệm Ali Larijani vừa thiệt mạng hồi tuần trước trong cuộc không kích của Israel.

Việc bổ nhiệm ông Zolghadr diễn ra trong bối cảnh Iran đang đối mặt với nhiều thách thức an ninh nghiêm trọng, từ xung đột trực tiếp với Israel cho đến áp lực của Mỹ và phương Tây liên quan đến chương trình hạt nhân và vai trò của nước này tại Trung Đông.

Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao là cơ quan hoạch định chiến lược an ninh-quốc phòng then chốt của Iran, có nhiệm vụ điều phối các chính sách quan trọng liên quan đến quân sự, đối ngoại và tình báo, đồng thời chịu sự giám sát trực tiếp của Lãnh tụ Tối cao.

Ông Zolghadr, sinh năm 1954, là một nhân vật kỳ cựu trong hệ thống an ninh của Iran. Ông từng giữ nhiều vị trí quan trọng trong IRGC - lực lượng tinh nhuệ đóng vai trò xương sống trong cấu trúc quyền lực của Cộng hòa Hồi giáo.

Ông Zolghadr từng đảm nhiệm chức Phó Tư lệnh IRGC và có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực an ninh nội địa, chống nổi dậy và quản lý các lực lượng bán quân sự.

Sau khi rời vai trò trực tiếp trong quân đội, ông tiếp tục đảm nhiệm các vị trí quan trọng, bao gồm Thứ trưởng Nội vụ phụ trách an ninh và trật tự xã hội.

Ngoài ra, ông còn từng là Tổng thư ký Hội đồng Phối hợp phòng chống ma túy - cơ quan có ảnh hưởng lớn trong việc kiểm soát an ninh nội địa và biên giới, đặc biệt trong bối cảnh Iran nằm trên tuyến trung chuyển ma túy lớn từ Afghanistan sang Trung Đông và châu Âu.

Với nền tảng quân sự và kinh nghiệm trong lĩnh vực an ninh, ông Zolghadr được xem là lựa chọn mang tính “cứng rắn,” phản ánh xu hướng ưu tiên kiểm soát và ổn định nội bộ của Iran trong giai đoạn hiện nay.

Việc ông Zolghadr lên nắm giữ một trong những vị trí an ninh quan trọng nhất Iran được giới quan sát đánh giá là dấu hiệu cho thấy Tehran đang chuẩn bị cho một giai đoạn đối đầu kéo dài và phức tạp hơn./.

IRGC phóng loạt tên lửa mới, tiếp tục chiến dịch “Lời hứa Đích thực 4” Ngày 15/3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã công bố đoạn video ghi lại các vụ phóng tên lửa trong đợt tập kích thứ 54 thuộc khuôn khổ chiến dịch “Lời hứa Đích thực 4”.

