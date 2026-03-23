Iran dọa rải thủy lôi, nguy cơ phong tỏa tuyến năng lượng ở Vịnh Persian

Tehran tuyên bố sẽ rải thủy lôi dọc các tuyến hàng hải tại Vịnh Persian nếu bị tấn công, trong bối cảnh eo biển Hormuz gần như tê liệt và các bên liên tục đưa ra cảnh báo cứng rắn.

Nguyễn Hằng
Quang cảnh Vịnh Persian nhìn từ Bushehr, Iran. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ngày 23/3, Hội đồng Quốc phòng Iran tuyên bố nước này sẽ đặt thủy lôi ở tất cả tuyến đường biển ở Vịnh Persian nếu vùng biển hoặc các đảo của nước này bị tấn công.

Hãng tin Fars dẫn tuyên bố của hội đồng trên nhấn mạnh nếu đối phương có bất cứ âm mưu nào tấn công bờ biển hoặc các đảo của Iran, mọi tuyến đường dọc bờ biển, cũng như ở Vịnh Persian sẽ bị đặt mìn cũng như thủy lôi.

Hội đồng Quốc phòng, thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao, được thành lập sau cuộc xung đột 12 ngày giữa Iran và Israel vào tháng 6/2025.

Chính quyền Iran vừa công bố bản đồ các nhà máy điện trong khu vực mà nước này dọa sẽ nhắm mục tiêu. Động thái này được cho là nhằm đáp trả tối hậu thư của Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu nước Cộng hòa Hồi giáo mở lại eo biển Hormuz.

Truyền thông nhà nước Iran cùng ngày đã đăng tải thông tin đồ họa về các mục tiêu có thể bị tấn công tại Israel, trong đó có 2 nhà máy điện lớn nhất Orot Rabin và Rutenberg.

Một bản thông tin đồ họa khác trên hãng tin Mehr chỉ ra các mục tiêu có thể tại các nước Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), Qatar và Kuwait.

Bản tin cũng cảnh báo toàn bộ khu vực sẽ chìm trong bóng tối nếu xảy ra cuộc tấn công dù là nhỏ nhất vào cơ sở hạ tầng điện của Iran.

Chủ tịch Quốc hội Iran, ông Mohammad Bagher Ghalibaf, cũng dọa Iran sẽ phá hủy ở mức độ “không thể đảo ngược” cơ sở hạ tầng thiết yếu trên khắp khu vực nếu Mỹ và Israel tấn công cơ sở hạ tầng của Iran.

Kể từ khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát cuối tháng 2, eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu và khí toàn cầu, gần như bị tê liệt.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/3 dọa "phá hủy" các nhà máy điện ở Iran nếu eo biển Hormuz không được mở cửa trở lại nhanh chóng. Ông Trump đặt ra thời hạn 48 giờ cho Iran để mở lại tuyến đường quan trọng ở Vịnh Persian cho giao thông hàng hải.

Quang cảnh bờ biển Iran và đảo Qeshm ở eo biển Hormuz. (Ảnh: REUTERS/TTXVN)

Tuy nhiên, ngay trong ngày 23/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gia hạn thời gian buộc Iran phải mở lại eo biển Hormuz và tạm ngừng kế hoạch tấn công nhằm vào các nhà máy điện của Tehran trong 5 ngày.

Trong thông báo đăng tải trên trang mạng Truth Social chỉ vài giờ trước thời hạn chót ngày 23/3, Tổng thống Trump cho biết Mỹ và Iran đã có “các cuộc đàm phán rất tốt và hiệu quả,” có thể dẫn đến “giải pháp toàn diện và triệt để” cho cuộc xung đột hiện nay.

Cũng theo nhà lãnh đạo Mỹ, các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục được tiến hành “trong tuần này” nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Hiện, phía Iran chưa lên tiếng về các thông tin trên và cũng chưa xác nhận thông tin về đàm phán giữa hai nước.

Ngoại trưởng nước này Abbas Araghchi chỉ nói ông đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan. Trước đây, Thổ Nhĩ Kỳ đóng vai trò trung gian trong các cuộc đàm phán giữa Tehran và Washington.

Trước tình hình trên, Chính phủ Liên bang Nga kêu gọi một giải pháp chính trị và ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh việc cần phải chuyển sang một giải pháp chính trị và ngoại giao. Theo ông, đây là biện pháp duy nhất có thể góp phần hiệu quả vào việc xoa dịu căng thẳng đang tiếp diễn trong khu vực.

Tương tự, Chính phủ Trung Quốc hối thúc các bên liên quan lập tức ngừng các hoạt động quân sự, quay lại đàm phán để chấm dứt xung đột. Trả lời tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cũng cảnh báo xung đột tại Trung Đông đang lan rộng và nếu giao tranh tiếp diễn cũng như căng thẳng lại leo thang, toàn bộ khu vực sẽ rơi vào tình trạng không thể cứu vãn.

Cùng ngày, phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cam kết nước này sẽ thực hiện mọi nỗ lực ngoại giao có thể cùng với cộng đồng quốc tế để giảm căng thẳng xung quanh eo biển Hormuz.

Thủ tướng Takaichi vừa trở về Nhật Bản sau hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington./.

