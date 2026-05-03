Hamas hoàn tất bầu cử tại Dải Gaza, chờ lãnh đạo mới lộ diện

Kênh truyền hình Al-Araby của Qatar ngày 2/5 đưa tin quá trình bỏ phiếu bầu lãnh đạo chính trị mới của phong trào Hamas tại Dải Gaza đã hoàn tất, trong khi các thành viên tại Bờ Tây và cộng đồng người Palestine ở nước ngoài dự kiến tiến hành bỏ phiếu vào cuối ngày.

Hai ứng viên chính cho vị trí lãnh đạo phong trào là ông Khalil al-Hayya, nhân vật đứng đầu bộ phận chính trị Hamas tại Gaza và là trưởng đoàn đàm phán của lực lượng này trong những năm gần đây; và ông Khaled Mashal, lãnh đạo kỳ cựu từng đứng đầu Hamas giai đoạn 1996-2017.

Hamas hiện không có lãnh đạo được bầu kể từ tháng 7/2024, khi ông Ismail Haniyeh thiệt mạng trong vụ đánh bom do Israel thực hiện tại Tehran.

Trước đó, ông Haniyeh đã tái đắc cử nhiệm kỳ 2 vào năm 2021. Sau vụ ám sát, Hamas tuyên bố ông Yahya Sinwar - quan chức hàng đầu của tổ chức tại Gaza, tiếp quản vai trò lãnh đạo mà không tổ chức bầu cử nội bộ.

Ông Sinwar - người bị cáo buộc là “kiến trúc sư” của cuộc tập kích quy mô lớn hôm 7/10/2023 nhằm vào Israel, chỉ giữ vị trí này trong khoảng 3 tháng trước khi bị hạ sát tại khu vực Rafah. Kể từ đó, Hamas chưa chính thức bổ nhiệm nhân vật kế nhiệm hoặc lãnh đạo tạm quyền, mà được cho là đang được điều hành bởi một nhóm gồm 5 quan chức cấp cao hoạt động bên ngoài Gaza, chủ yếu tại Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ.

Thông thường, Hamas tổ chức bầu cử lãnh đạo 4 năm/lần. Tuy nhiên, cuộc bầu cử gần nhất dự kiến diễn ra vào năm 2025 đã bị trì hoãn do chiến sự.

Trong thời gian xung đột, Israel đã tiến hành các chiến dịch nhằm vào phần lớn lãnh đạo chính trị và quân sự cấp cao của Hamas.

Những cuộc bầu cử của Hamas từ trước đến nay thường được tiến hành bí mật, với chỉ vài trăm đến vài nghìn thành viên cấp cao tham gia bỏ phiếu.

Kết quả thường không được công bố rộng rãi nhằm tránh nguy cơ các thành viên bị lộ danh tính và trở thành mục tiêu của các chiến dịch ám sát từ phía Israel./.

Xung đột Hamas-Israel: Hamas đánh giá tích cực vòng đàm phán tại Ai Cập Hamas cho biết vòng đàm phán với các bên trung gian tại Ai Cập diễn ra tích cực, song tiến trình vẫn phụ thuộc phản hồi từ Israel trong bối cảnh bất đồng về giải trừ quân bị và lộ trình thực thi.