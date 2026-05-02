Thế giới

Trung Đông

Tàu chở dầu bị cướp ngoài khơi bờ biển phía Nam Yemen

Một tàu chở dầu đã bị các đối tượng vũ trang kiểm soát ngoài khơi miền Nam Yemen và buộc đổi hướng, làm dấy lên lo ngại về tình trạng mất an ninh hàng hải gia tăng tại khu vực này.

Tàu của Lực lượng bảo vệ bờ biển Yemen tuần tra tại Biển Đỏ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Tân hoa xã, ngày 2/5, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Yemen xác nhận một tàu chở dầu đã bị các đối tượng vũ trang chưa xác định tiếp cận và kiểm soát ngoài khơi bờ biển Shabwa trước khi bị buộc phải chuyển hướng về phía bờ biển Somalia.

Thông báo của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Yemen cho biết lực lượng này đã nhận được báo cáo về việc tàu chở dầu M/T EUREKA bị cướp tại vùng biển ngoài khơi miền Nam nước này song không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh trước đó cùng ngày, Cơ quan Điều hành thương mại hàng hải Anh (UKMTO) cho biết cơ quan này đã ghi nhận sự cố hàng hải liên quan đến việc các tàu chưa xác định tiếp cận một tàu thương mại ở vùng biển phía Nam Yemen.

Theo đó, một chiếc tàu nhỏ cùng một tàu đánh cá đã tiếp cận tàu thương mại trên ở vị trí cách thành phố Al Mukalla khoảng 84 hải lý về phía Tây Nam.

Đáng chú ý, vụ việc xảy ra chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi UKMTO thông tin về sự cố tương tự cũng tại vùng biển lân cận khi một tàu chở hàng khác bị một chiếc tàu nhỏ chở theo 7 đối tượng có vũ trang tiếp cận.

Hiện, chưa có báo cáo về thương vong cũng như thiệt hại liên quan tới các vụ việc trên./.

(Vietnam+)
#Yemen #tàu chở dầu #cướp biển #hàng hải #an ninh hàng hải #UKMTO #biển Somalia Yemen
Theo dõi VietnamPlus

