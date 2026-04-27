Cướp biển tái xuất ngoài khơi Somalia đe dọa hàng hải quốc tế

Một số tổ chức an ninh hàng hải quốc tế cho biết một tàu hàng treo cờ Saint Kitts and Nevis nghi bị cướp biển khống chế ở ngoài khơi Somalia và đang bị điều hướng về phía bờ biển nước này.

Tổ chức an ninh hàng hải Vanguard và Ambrey cho biết tàu mang tên Sward, bị các đối tượng có vũ trang tiếp cận và lên tàu ở gần khu vực Godobjiran.

Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) xác nhận vụ việc xảy ra ở vị trí cách Garacad khoảng 6 hải lý (hơn 10 km) về phía Đông Bắc và mô tả đây là một vụ chiếm giữ tàu.

Tàu Sward có tổng cộng 15 thuyền viên (2 người Ấn Độ và 13 người Syria).

Theo Vanguard, con tàu nhiều khả năng đang bị cướp biển kiểm soát và di chuyển về phía bờ biển Somalia.

Tàu bị tấn công khi đang trên hành trình từ kênh đào Suez tới Mombasa. Khi bị tiếp cận, phần lớn thủy thủ đoàn đang có mặt trong buồng lái, ngoại trừ 2 thợ máy.

Cảnh sát biển vùng lãnh thổ bán tự trị Puntland đã được thông báo về vụ việc.

Nạn cướp biển ở ngoài khơi Somalia từng gây mất an ninh nghiêm trọng trong giai đoạn từ 2008-2018, đặc biệt tại khu vực Sừng châu Phi. Sau một thời gian lắng xuống, các vụ việc đang có dấu hiệu gia tăng trở lại từ cuối năm 2023.

Giới chuyên gia cảnh báo cướp biển xuất hiện trở lại tại khu vực này có thể đe dọa các tuyến hàng hải quốc tế quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu gia tăng./.

