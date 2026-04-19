Phát hiện nhiều thi thể tại khu vực ven biển của Libya

Lực lượng y tế Libya thông báo ít nhất 17 thi thể được cho là của người di cư đã được tìm thấy trong những ngày gần đây tại khu vực ven biển gần thành phố Zuwara, phía Tây thủ đô Tripoli.

Theo Trung tâm Cấp cứu và Hỗ trợ Y tế (trực thuộc Bộ Y tế Libya), các thi thể được phát hiện dọc bờ biển Zuwara, cách Tripoli khoảng 117km về phía Tây. Trong số này, 14 thi thể đã được chôn cất theo quy định.

Giới chức y tế cho biết đã nhận dạng được một nạn nhân mang quốc tịch Bangladesh và thi thể người này đã được bàn giao cho gia đình ở Tripoli. Hai trường hợp còn lại hiện chưa có thông tin chi tiết.

Hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội cho thấy các nhân viên y tế tiến hành thu gom thi thể và vận chuyển bằng xe cứu thương để xử lý theo quy định.

Libya từ lâu đã là điểm trung chuyển chính của người di cư từ châu Phi và Trung Đông tìm cách vượt Địa Trung Hải sang châu Âu. Hành trình này tiềm ẩn nhiều rủi ro do điều kiện thời tiết khắc nghiệt và các tuyến đường vượt biển nguy hiểm.

Tình trạng di cư gia tăng ở Libya có liên quan đến bất ổn kéo dài kể từ khi nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi bị lật đổ năm 2011./.

