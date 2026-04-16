Snapchat cắt giảm 1.000 việc làm khi đẩy mạnh tự động hóa bằng Trí tuệ Nhân tạo

Công ty công nghệ đứng sau nền tảng mạng xã hội Snapchat, Snap Inc., ngày 15/4 thông báo cắt giảm khoảng 1.000 nhân sự, tương đương 16% lực lượng lao động toàn thời gian, trong bối cảnh doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI) để nâng cao hiệu quả hoạt động và hướng tới mục tiêu có lãi.

Thông tin được Giám đốc điều hành Evan Spiegel công bố trong một bản ghi nhớ nội bộ, trong đó cho biết kế hoạch tái cấu trúc cũng gồm việc loại bỏ hơn 300 vị trí còn đang bỏ trống.

Ông Spiegel nhấn mạnh những tiến bộ nhanh chóng của Trí tuệ Nhân tạo đang giúp các nhóm làm việc giảm bớt các công việc lặp lại, tăng tốc độ triển khai và hỗ trợ tốt hơn cho cộng đồng người dùng, đối tác và nhà quảng cáo.

“Chúng tôi đã chứng kiến những nhóm nhỏ tận dụng công cụ Trí tuệ Nhân tạo để đạt được tiến triển đáng kể trong nhiều sáng kiến quan trọng,” ông Spiegel viết, đồng thời thừa nhận đây là “quyết định vô cùng khó khăn” và bày tỏ lấy làm tiếc đối với những nhân viên bị ảnh hưởng.

Theo kế hoạch, Snap kỳ vọng sẽ cắt giảm hơn 500 triệu USD chi phí thường niên vào nửa cuối năm nay, qua đó tạo ra “con đường rõ ràng hơn để đạt lợi nhuận ròng.”

Động thái của Snap diễn ra trong bối cảnh ngày càng nhiều công ty công nghệ cắt giảm nhân sự, đồng thời nhấn mạnh những lợi ích về năng suất từ việc ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo. Trong vài năm qua, Snap đã trải qua nhiều đợt sa thải khi phải cạnh tranh gay gắt với các đối thủ lớn như Instagram, TikTok và YouTube.

Áp lực cắt giảm chi phí cũng gia tăng sau khi quỹ đầu tư hoạt động Irenic Capital Management gần đây công bố nắm giữ 2,5% cổ phần của Snap và kêu gọi công ty thắt chặt chi tiêu, trong đó có việc xem xét loại bỏ mảng kính thông minh Spectacles.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu Snap tăng hơn 7,5% sau khi thông tin sa thải được công bố, dù vẫn chưa thể bù đắp mức sụt giảm kể từ đầu năm.

Theo dữ liệu từ nền tảng theo dõi Layoffs.fyi, từ đầu năm đến nay đã có hơn 72.000 nhân viên bị sa thải tại gần 90 công ty công nghệ, cho thấy làn sóng tái cấu trúc nhân sự trong ngành vẫn đang tiếp diễn mạnh mẽ./.

