Uruguay mong muốn mở rộng hợp tác với các nước thành viên ASEAN

Thứ trưởng Ngoại giao Uruguay Valeria Csukasi khẳng định mong muốn mở rộng hợp tác với các nước thành viên ASEAN tại buổi làm việc mới đây ở thủ đô Montevideo với Đại sứ các nước Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Indonesia và Đại biện lâm thời Malaysia tại Argentina kiêm nhiệm Uruguay.

Đây là cuộc gặp chính thức đầu tiên của đại diện Bộ Ngoại giao Uruguay với Đại sứ, Đại biện các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Cùng dự có Vụ trưởng các Vụ Châu Á, Hợp tác quốc tế, Kinh tế, Ngoại giao Văn hóa.

Đại sứ Philippines, Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại Buenos Aires, Grace T. Cruz-Fabella thay mặt quốc gia Chủ tịch ASEAN 2026 trao Thư của Bộ trưởng Ngoại giao Philippines, Maria Theresa Lazaro, mời Bộ trưởng Ngoại giao Uruguay Mario Lubetkin dự Lễ kỷ niệm 50 năm ký kết Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC) tại Manila vào tháng 7 tới.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại sứ Việt Nam tại Argentina kiêm nhiệm Uruguay Ngô Minh Nguyệt đề nghị Uruguay phối hợp chặt chẽ với Việt Nam thúc đẩy đàm phán Hiệp định Thương mại ưu đãi (PTA) Việt Nam-Khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR), đồng thời nhấn mạnh cam kết của Việt Nam ủng hộ nỗ lực đàm phán của Uruguay gia nhập Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP).

Đại sứ Ngô Minh Nguyệt cho biết Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Uruguay trong quá trình đàm phán, đặc biệt trong năm 2026 khi Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bộ trưởng CPTPP. Đại sứ Ngô Minh Nguyệt đánh giá cao quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp với Uruguay trong 33 năm qua. Hợp tác chính trị tiếp tục là nền tảng của quan hệ song phương, hai nước thường xuyên trao đổi đoàn và tiếp xúc ở nhiều cấp, nhiều kênh, có cơ chế tham khảo chính trị hiệu quả giữa hai Bộ Ngoại giao. Việt Nam mong muốn sớm đón Lãnh đạo cấp cao Uruguay thăm Việt Nam trong thời gian tới.

Đại sứ Ngô Minh Nguyệt nhấn mạnh là hai quốc gia biển có nhiều lợi ích chung trong việc đề cao luật pháp quốc tế trên biển và quản lý bền vững biển và đại dương, Việt Nam đề nghị cùng Uruguay tăng cường phối hợp, hợp tác chia sẻ kinh nghiệm và thực tiễn tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn về biển và đại dương, đề nghị Uruguay ủng hộ ứng cử của Việt Nam tại Toà án quốc tế về Luật Biển (ITLOS) nhiệm kỳ 2026-2035.

Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN khác cũng có phát biểu về quan hệ song phương với Uruguay.

Thứ trưởng Ngoại giao Uruguay Valeria Csukasi cảm ơn Việt Nam đã hỗ trợ Uruguay trong thời gian qua trong đàm phán CPTPP. Uruguay mong muốn phối hợp chặt chẽ với Indonesia - nước Chủ tịch RCEP 2026, cũng như thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực phi truyền thống như năng lượng sạch, khoa học-công nghệ, phát triển bền vững, Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững được Liên hợp quốc thông qua năm 2015.

Thứ trưởng Valeria Csukasi cũng cho biết trong năm nay, Uruguay đảm nhận vị trí Chủ tịch Nhóm các quốc gia đang phát triển (G77) và sẽ đăng cai Hội nghị cấp cao G77 + Trung Quốc và Hội nghị cấp cao Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe (CELAC)./.

Việt Nam-Uruguay có nhiều dư địa đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới Mặc dù hai nước chưa thiết lập quan hệ đối tác toàn diện chính thức song hợp tác song phương về kinh tế-thương mại, khoa học-công nghệ, nông nghiệp, giao lưu nhân dân ngày càng được củng cố, mở rộng.