Mỹ: Thị trường lao động duy trì sức chống chịu trước tác động của xung đột

Cú sốc năng lượng từ xung đột tại Iran có thể đang phủ bóng đen lên triển vọng kinh tế Mỹ, nhưng thị trường lao động nước này hiện vẫn chưa ghi nhận dấu hiệu suy yếu đáng kể nào.

Các chuyên gia dự báo báo cáo việc làm tháng 4/2026, Bộ Lao Động Mỹ công bố ngày 8/5, sẽ cho thấy mức tăng trưởng ổn định với 62.000 việc làm mới. Cùng với đó là sự gia tăng của tiền lương, tỷ lệ thất nghiệp ổn định và tỷ lệ tham gia lực lượng lao động tăng nhẹ. Hơn nữa, theo khảo sát của Bloomberg, tăng trưởng việc làm ở khu vực tư nhân có khả năng còn mạnh mẽ hơn so với tháng trước.

Nếu các dự báo này chính xác, đây không chỉ là dấu mốc chấm dứt những biến động mạnh về việc làm trong quý 1/2026 của Mỹ, mà còn đánh dấu sự phục hồi vượt mức trung bình của năm 2025-thời điểm số lượng tuyển dụng hàng tháng trong khu vực tư nhân chỉ đạt mức 25.000 việc làm.

Đánh giá về triển vọng báo cáo việc làm tháng 4/2026, các chuyên gia kinh tế cho rằng những dữ liệu được cập nhật trong vài tuần gần đây đã cho thấy một “bức tranh sáng màu” trong thị trường lao động Mỹ.

Số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1969 vào cuối tháng 4/2026. Đồng thời, chỉ số đo lường bảng lương khu vực tư nhân hàng tuần của ADP, công ty chuyên đo lường sự thay đổi việc làm trong khu vực công nghiệp và dịch vụ hàng tháng của Mỹ, cũng đang có xu hướng đi lên.

Tuy nhiên, một báo cáo khác, dự kiến công bố vào ngày 5/5 tới, được dự báo sẽ cho thấy bức tranh chưa thực sự rõ ràng về việc liệu Mỹ có thoát khỏi xu hướng "ít tuyển dụng, ít sa thải" vốn kéo dài vài năm qua hay không và số lượng việc làm cần tuyển dụng trong tháng 3/2026 nhiều khả năng sẽ ít thay đổi so với tháng trước đó.

Mặc dù vậy, các chuyên gia kinh tế tại Bloomberg Economics cho rằng, về cơ bản, nền kinh tế Mỹ đã chứng minh được khả năng chống chịu trước cú sốc giá dầu.

Thậm chí, theo nhận định của các chuyên gia, một số lĩnh vực còn đang hưởng lợi từ xung đột Trung Đông./.

