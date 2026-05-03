Giá vé máy bay leo thang vì xung đột: Nên mua sớm hay chờ đợi?

Khi giá vé máy bay tiếp tục tăng trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông, những người có ý định đi du lịch có thể đang tự hỏi: nên mua vé máy bay ngay bây giờ hay chờ xem tình hình có cải thiện không?

Theo CNBC, các chuyên gia du lịch cho biết, lựa chọn tốt nhất nói chung là mua sớm hơn thay vì muộn hơn.

Giá vé máy bay nói chung có xu hướng tăng dần khi mùa du lịch cao điểm mùa Hè đến gần. Nhưng năm nay giá đã tăng mạnh hơn bình thường trong bối cảnh cú sốc nguồn cung dầu do xung đột Trung Đông đang diễn ra, bắt đầu từ ngày 28/2 khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công vào Iran.

Theo dữ liệu hàng tuần từ công cụ tìm kiếm du lịch Kayak, chi phí trung bình cho một chuyến bay khứ hồi nội địa ở Mỹ là 361 USD tính đến ngày 20/4. Mức giá này tăng khoảng 8% so với 335 USD vào ngày 23/2, trước khi chiến tranh Iran bắt đầu. Giá cũng tăng 19% so với 304 USD một năm trước đó, vào cuối tháng 4/2025.

Giá vé quốc tế đã tăng nhiều hơn trong những tháng gần đây: Giá trung bình cho một chuyến bay khứ hồi đạt 1.097 USD vào ngày 20/4, tăng 42% so với 774 USD vào ngày 23/2 và tăng 14% so với một năm trước đó.

Theo Hayley Berg, nhà kinh tế trưởng tại ứng dụng đặt vé du lịch Hopper, các hãng hàng không đang tăng giá vé mùa Hè phần lớn do chi phí nhiên liệu phản lực. Nhiên liệu phản lực là một trong những chi phí vận hành lớn nhất của các hãng hàng không, thường chiếm từ 20% đến 30% tổng chi phí, khiến nhiên liệu phản lực trở thành một “yếu tố thúc đẩy quan trọng” của giá vé máy bay.

Iran và Mỹ đã phong tỏa eo biển Hormuz, một tuyến vận chuyển hàng hải mà khoảng 20% nguồn cung dầu của thế giới đi qua, trong những nỗ lực cạnh tranh nhằm gây tổn thất kinh tế cho đối phương, đẩy giá dầu toàn cầu tăng lên.

Theo chỉ số giá nhiên liệu phản lực của Argus Media, giá nhiên liệu phản lực tại Mỹ, được tinh chế từ dầu thô, đã tăng khoảng 82% kể từ khi chiến tranh Iran bắt đầu, lên 4,56 USD mỗi gallon tính đến 29/4 so với 2,50 USD vào ngày 27/2.

Bà Berg cho rằng các hãng hàng không buộc phải hoặc hấp thụ các chi phí bổ sung đó hoặc chuyển chúng sang giá vé để bù đắp chi phí mỗi chuyến bay “tăng đáng kể.”

Ngoài việc tăng giá vé, các hãng hàng không đã thực hiện các biện pháp như tăng phí hành lý, thêm phụ phí nhiên liệu và cắt giảm lịch bay để quản lý tác động.

Mức độ ảnh hưởng đối với người tiêu dùng khác nhau tùy theo tuyến bay. Ví dụ, tác động giá có thể hạn chế hơn đối với các chuyến bay ngắn vì nhiên liệu chiếm tỷ trọng nhỏ hơn trong tổng chi phí vận hành. Nhưng nhiên liệu trở thành “yếu tố chi phí chi phối” đối với các chuyến bay dài, vì vậy biến động giá nhiên liệu có tác động trực tiếp và rõ rệt hơn đối với những hành khách đó.

Berg cho biết, bà ước tính chi phí nhiên liệu cao hơn đã khiến giá vé mùa Hè tăng khoảng 10% so với kỳ vọng của Hopper. Giá vé đến châu Âu, điểm đến du lịch mùa Hè hàng đầu của người Mỹ, đã tăng khoảng 9%.

Ngay cả khi chiến tranh sớm hạ nhiệt trong tương lai gần, các chuyên gia cho biết vẫn có khả năng phải mất vài tháng để tình hình trở lại bình thường. Ví dụ, sẽ cần thời gian để tái xây dựng cơ sở hạ tầng dầu mỏ ở Trung Đông và xử lý các trì hoãn trong sản xuất dầu.

Ngoài chiến tranh, giá vé máy bay có thể biến động và có xu hướng đắt hơn trong những tuần và tháng trước ngày khởi hành. Hành khách nói chung có thể tìm được mức giá tốt nhất bằng cách mua trước vài tháng, và không chờ đến phút cuối.

Bà Berg cho rằng những người chưa đặt chuyến đi cũng có thể cân nhắc đi vào mùa Thu thay vì bay vào mùa Hè để tiết kiệm tiền, và/hoặc trì hoãn cho đến khi có thể có thêm sự rõ ràng về xung đột./.

Giá vé máy bay sẽ tiếp tục neo cao bất chấp thỏa thuận ngừng bắn Mỹ-Iran Tổng giám đốc Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) Willie Walsh cho biết, ngay cả khi nguồn cung được cải thiện, thị trường hàng không cũng cần vài tháng để ổn định trở lại.

​