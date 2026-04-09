Giá vé máy bay sẽ tiếp tục neo cao bất chấp thỏa thuận ngừng bắn Mỹ-Iran

Theo tờ Le Monde (Pháp) ngày 8/4, dù căng thẳng tại Trung Đông tạm lắng, giá vé máy bay trên thế giới vẫn sẽ ở mức cao và khó giảm trong ngắn hạn, do chi phí nhiên liệu tăng mạnh.

Tập đoàn hàng không Pháp-Hà Lan Air France-KLM đã hai lần điều chỉnh phụ phí nhiên liệu chỉ trong vòng hai tuần qua.

Cụ thể, giá vé hạng phổ thông trên các chuyến bay đường dài tăng thêm 100 euro (khoảng 108 USD) cho các chuyến khứ hồi, riêng các chặng đến Mỹ, Canada và Mexico tăng 70 euro (khoảng 76 USD).

Nguyên nhân chính là giá nhiên liệu hàng không tăng vọt tới 115% kể từ cuối tháng 2, mức tăng còn cao hơn giá dầu thô. Trước cuộc khủng hoảng ở Trung Đông, nhiên liệu đã chiếm khoảng 20-30% chi phí vận hành của các hãng bay, khiến giá vé chịu tác động trực tiếp.

Tổng giám đốc Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) Willie Walsh cho biết, ngay cả khi nguồn cung được cải thiện, thị trường cũng cần vài tháng để ổn định trở lại.

Trong khi đó, Giáo sư Paul Chiambaretto, chuyên gia về hàng không tại Trường Kinh doanh Montpellier, nhận định giá vé máy bay thường tăng rất nhanh khi chi phí nhiên liệu tăng, nhưng lại giảm rất chậm khi chi phí hạ nhiệt, khiến hành khách phải chịu tác động kéo dài.

Không chỉ Air France-KLM, nhiều hãng hàng không lớn như Hãng hàng không quốc gia Ấn Độ (Air India), Hãng hàng không Cathay Pacific của Hong Kong hay Hãng hàng không United Airlines (Mỹ) cũng đã tăng giá hoặc áp dụng phụ phí nhiên liệu.

Tập đoàn hàng không Đức Lufthansa cho biết mức phụ phí đã được điều chỉnh liên tục từ khi khủng hoảng nổ ra, phản ánh xu hướng chung của ngành là buộc phải chuyển phần chi phí tăng thêm sang hành khách.

Khủng hoảng cũng làm lộ rõ sự phụ thuộc của ngành hàng không vào nguồn nhiên liệu từ khu vực Vịnh. Theo dữ liệu của hãng tin Bloomberg, châu Âu hiện phụ thuộc tới 50% nguồn nhiên liệu hàng không từ khu vực này.

Trong giai đoạn căng thẳng nhất, một số sân bay tại Italy như Bologna, Milan và Venice đã áp dụng biện pháp hạn chế nhiên liệu do lo ngại thiếu hụt. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất hiện nay không phải là thiếu nhiên liệu, mà là áp lực tài chính.

Theo IATA, lợi nhuận trung bình của các hãng bay chỉ ở mức 5-7 euro (khoảng 5,4-7,6 USD) mỗi hành khách trong giai đoạn 2023–2025, quá thấp để có thể hấp thụ các cú sốc chi phí lớn.

Chuyên gia Richard Evans tại công ty tư vấn hàng không Cirium cho rằng việc duy trì dòng tiền là yếu tố sống còn, khiến nhiều hãng buộc phải cắt giảm chuyến bay và thu hẹp hoạt động.

Từ sau đại dịch COVID-19, ngành hàng không liên tiếp chịu tác động từ các cú sốc y tế, kinh tế và địa chính trị. Theo ông Paul Chiambaretto, đây là lĩnh vực đặc biệt nhạy cảm với biến động toàn cầu, nên mỗi cuộc khủng hoảng đều để lại hệ quả kéo dài.

Trong bối cảnh đó, giá vé máy bay được dự báo sẽ còn duy trì ở mức cao, ngay cả khi tình hình địa chính trị hạ nhiệt, do chi phí nhiên liệu vẫn chưa ổn định./.

Nhiều sân bay lớn tại Italy hạn chế cung cấp nhiên liệu hàng không Các sân bay chiến lược ở Italy đã chính thức áp dụng biện pháp hạn chế cung cấp nhiên liệu hàng không, một số chuyến bay được ưu tiên tiếp nhiên liệu gồm chuyến bay công vụ, cứu thương...