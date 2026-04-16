Đưa ‘quốc bảo’ sâm Lai Châu vươn xa trên bản đồ dược liệu quốc tế

Sâm Lai Châu là một loài dược liệu quý hiếm, ẩn mình trong những cánh rừng nguyên sinh của dải đất biên cương. Được xem là “anh em” với sâm Ngọc Linh, sâm Lai Châu không chỉ sở hữu nguồn gene đặc biệt với hàm lượng saponin cao, mà còn mang lại tiềm năng kinh tế to lớn, được trồng đại trà, người tiêu dùng dễ tiếp cận với thảo dược được coi là “quốc bảo” này.

Vì thế, tỉnh Lai Châu kiến nghị tăng cường phối hợp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế, để định hình thương hiệu, vị thế của sâm Lai Châu trên bản đồ dược liệu Việt Nam và thế giới, góp phần vào sự phát triển bền vững của vùng đất biên cương.

Chọn sâm làm sản phẩm chủ lực tạo dấu ấn

Chiều 16/4, tại họp báo thông tin về Hội nghị “Phát triển nông nghiệp hàng hóa, dược liệu theo hướng kinh tế xanh” (dự kiến diễn ra tại tỉnh Lai Châu vào ngày 23-24/4/2026), trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus về chiến lược đưa sản phẩm sâm Lai Châu vươn xa trên thị trường dược liệu quốc tế, ông Nguyễn Thành Đồng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lai Châu, cho biết tỉnh này xác định sâm là “quốc bảo” cần được bảo tồn, phát triển bài bản.

“Dù có nhiều điểm tương đồng với sâm Ngọc Linh, song sâm Lai Châu có những giá trị riêng, thậm chí được một số nghiên cứu đánh giá cao hơn,” đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lai Châu nhấn mạnh.

Với lợi thế đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Lai Châu đã xác định hai sản phẩm sâm đặc hữu là sâm Ngọc Linh và sâm Lai Châu là trọng tâm ưu tiên. Thời gian qua, tỉnh Lai Châu cũng đã ban hành nghị quyết, triển khai nhiều nghiên cứu, đánh giá vùng khí hậu, xây dựng cơ chế bảo tồn và nhân giống, tạo nền tảng cho phát triển lâu dài. Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh bảo tồn, nhân giống và phát triển vùng dược liệu.

Tuy vậy, để đưa sản phẩm sâm Lai Châu vươn xa trên thị trường dược liệu quốc tế, Lai Châu cũng kiến nghị tăng cường phối hợp giữa các Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế, để xây dựng được quy chuẩn Việt Nam, qua đó định hình rõ thương hiệu và mở rộng thị trường.

Những cây sâm Lai Châu đã được ươm thành công, tạo tín hiệu vui trong việc phát triển và bảo tồn nguồn dược liệu quý để phát triển kinh tế dưới tán rừng. (Ảnh: Quý Trung/ TTXVN)

Thực tế, việc nghiên cứu, chuẩn hóa quy trình, định hình thương hiệu cũng là con đường đưa “quốc bảo” sâm Lai Châu sánh vai với các loài sâm nổi tiếng thế giới. Đây cũng là trách nhiệm và khát vọng trong hành trình khẳng định giá trị trên bản đồ dược liệu toàn cầu, theo đúng tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị nhằm phát triển dược liệu và y học cổ truyền.

Vì thế, tại hội nghị diễn ra vào ngày 23-24/4 tới, ông Nguyễn Thành Đồng nhấn mạnh chính quyền địa phương rất kỳ vọng sẽ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Y tế, để giúp địa phương có định hướng rõ hơn về chất lượng, cũng như giá trị, dư địa phát triển sâm Lai Châu.

Bên cạnh đó, để quảng bá sản phẩm ra thị trường quốc tế, tỉnh Lai Châu dự kiến sẽ mời các tổ chức quốc tế như FAO, WWF và Liên hợp quốc,… tham dự hội nghị, nhằm giới thiệu và quảng bá hình ảnh sâm Lai Châu. Thông qua sự kiện, phía địa phương mong muốn sẽ tìm kiếm được các cơ hội hợp tác mới, cũng như tiếp tục bắt tay với đối tác từ Hàn Quốc, Nhật Bản.

“Đây cũng là nền tảng để thúc đẩy phát triển vùng dược liệu, từng bước đưa sâm trở thành ngành hàng có giá trị cao và nâng tầm ‘quốc bảo’ Việt Nam trên thị trường quốc tế,” ông Nguyễn Thành Đồng nhấn mạnh.

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ông Lê Trọng Đảm - Phó Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp và Môi trường, cũng nhận định sâm Lai Châu là sản phẩm quý, có nhiều tiềm năng để xây dựng thương hiệu.

Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm

Thông tin thêm về Hội nghị “Phát triển nông nghiệp hàng hóa, dược liệu theo hướng kinh tế xanh,” ông Lê Trọng Đảm nhấn mạnh trong những năm gần đây, phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, bền vững và thân thiện môi trường đang trở thành xu thế tất yếu, đồng thời là yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh của ngành nông nghiệp. Đối với các tỉnh miền núi, trong đó có Lai Châu, đây không chỉ là định hướng phát triển kinh tế mà còn là giải pháp quan trọng nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, khí hậu, đa dạng sinh học, đồng thời góp phần nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là đồng bào vùng cao.

Ông Đảm cũng đánh giá Lai Châu được đánh giá là địa phương có nhiều lợi thế phát triển nông nghiệp hàng hóa và dược liệu, với hệ sinh thái đa dạng, khí hậu đặc thù và nhiều sản phẩm đặc hữu có giá trị kinh tế cao.

Tuy nhiên, quá trình phát triển vẫn còn gặp không ít khó khăn như quy mô sản xuất nhỏ lẻ, chuỗi liên kết chưa bền vững, năng lực chế biến còn hạn chế và thị trường tiêu thụ chưa ổn định. Trong bối cảnh đó, việc tổ chức hội nghị trên được kỳ vọng sẽ xác định định hướng phát triển lâu dài, đồng thời đề xuất các giải pháp thúc đẩy liên kết, thu hút đầu tư và nâng cao giá trị gia tăng cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương.

Ông Nguyễn Thành Đồng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lai Châu phát biểu tại họp báo.

Theo ông Đảm, hội nghị dự kiến sẽ có khoảng 250-300 đại biểu tham dự trực tiếp và 300-400 đại biểu tham gia trực tuyến. Nội dung hội nghị sẽ tập trung vào các vấn đề trọng tâm như phát triển nông nghiệp bền vững gắn với chuyển đổi xanh; nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp và dược liệu; phát triển vùng nguyên liệu, chế biến sâu, xây dựng thương hiệu nông sản hàng hóa; đồng thời tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Một điểm nhấn quan trọng của hội nghị lần này là các hoạt động bên lề nhằm thúc đẩy kết nối và hợp tác thực chất. Trong đó, khu gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và nông sản chủ lực với quy mô khoảng 50 gian hàng sẽ giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm chế biến sâu, sản phẩm thân thiện môi trường và có truy xuất nguồn gốc rõ ràng, trong đó có sâm Lai Châu. Sự kiện này được kỳ vọng là không gian kết nối giữa nhà sản xuất, doanh nghiệp và thị trường, góp phần quảng bá sản phẩm nông nghiệp của Lai Châu và khu vực Tây Bắc.

Đặc biệt, trong khuôn khổ Hội nghị sẽ diễn ra hoạt động ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các cơ quan quản lý, cục, vụ, viện nghiên cứu, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp và hợp tác xã. Các nội dung ký kết sẽ tập trung vào phát triển vùng nguyên liệu, chuyển giao công nghệ, liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, dược liệu theo hướng kinh tế xanh./.

