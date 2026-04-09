Nâng tầm giá trị ngành dược liệu Việt Nam trên bản đồ quốc tế

Chiều 9/4, Đề án “Hành trình Quốc bảo Sâm Việt Nam và Chuẩn hóa dược liệu Việt,” đã được tổ chức sự kiện ra mắt tại Gia Lai. Đề án là cầu nối giữa doanh nghiệp-địa phương-các tổ chức xã hội nhằm góp phần lan tỏa giá trị thật và chuẩn hóa ngành dược liệu Việt với việc ra mắt Bộ tiêu chí 5 chuẩn Sâm Việt Nam.

Sự kiện là hoạt động hưởng ứng Chương trình phát triển sâm Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 của tỉnh Gia Lai, nhằm phát triển dược liệu với việc hình thành chuỗi giá trị dược liệu được chuẩn hóa theo hướng bền vững, theo các tiêu chuẩn quốc tế như GACP-GMP từ vùng trồng, nhà máy, kiểm định đến sản phẩm và trải nghiệm.

Theo Đề án, Sâm Ngọc Linh không chỉ được phát triển như một nguyên liệu quý, mà như hạt nhân cho một hệ sinh thái dược liệu gắn với chế biến công nghệ cao, chăm sóc sức khỏe, quảng bá địa phương và du lịch trải nghiệm.

Tỉnh Gia Lai đặt kế hoạch đến năm 2030, Gia Lai hình thành 2 trung tâm trồng khảo nghiệm, sản xuất giống cây sâm để cung cấp cây giống chất lượng cao, đảm bảo cung ứng trên 70% nhu cầu cây giống cho các tổ chức, cá nhân tham gia trồng sâm; diện tích sâm Ngọc Linh trồng dưới tán rừng sản xuất khoảng 800 ha, 100% diện tích trồng sâm Ngọc Linh được cấp mã vùng trồng và chỉ dẫn địa lý. Đến năm 2045, tỉnh phát triển sâm Ngọc Linh thành ngành hàng mang thương hiệu quốc gia, có giá trị xuất khẩu cao, tạo nguồn thu quan trọng cho tỉnh.

Những năm qua, tỉnh Gia Lai đã khuyến khích các doanh nghiệp liên kết với người dân đầu tư phát triển vùng nguyên liệu, khai thác sâm Ngọc Linh gắn với sản xuất theo chuỗi, tạo giá trị gia tăng của sản phẩm, phát triển kinh tế cho người dân.

Tại Hội nghị, Tiến sỹ Đỗ Việt Hà - Phó Chủ tịch Hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam nhận định: Để giữ giá trị của Sâm Ngọc Linh, cần thiết phải có các bộ tiêu chí nhằm chuẩn hóa quy trình trồng đến chế biến, qua đó giữ được các dược chất quý của một loại sâm Việt nổi tiếng.

Đề án “Hành trình Quốc bảo Sâm Việt Nam và Chuẩn hóa dược liệu Việt" đã đáp ứng được nhu cầu cấp thiết này khi đề ra bộ tiêu chí 5 chuẩn Sâm Việt Nam gồm: Chuẩn giống cây; Chuẩn điều kiện trồng và chăm sóc; Chuẩn quy trình chế biến; Chuẩn quy trình kiểm nghiệm và Chuẩn thương hiệu và kênh bán. Đây là 5 mắt xích của một hành trình. Từ cây giống, vùng trồng, nhà máy, kiểm nghiệm đến thương hiệu, mỗi chuẩn là một lớp niềm tin được xây đắp thêm, góp phần sâm Ngọc Linh ghi danh trên bản đồ dược liệu thế giới.

Việt Nam có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, cùng với nền tri thức y học cổ truyền có lịch sử hàng nghìn năm. Theo số liệu thống kê, hiện nay nước ta có hơn 5.000 loài cây thuốc, đây là tiềm năng, lợi thế rất lớn để phát triển ngành dược liệu, góp phần chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân, đồng thời phát triển kinh tế-xã hội.

Thời gian qua, Đảng, Quốc hội và Chính phủ đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển y học cổ truyền và dược liệu, tạo nền tảng cho phát triển bền vững lĩnh vực này. Đặc biệt Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định rõ yêu cầu phát huy tiềm năng, thế mạnh của y học cổ truyền và dược liệu; đẩy mạnh phát triển vùng trồng dược liệu đạt tiêu chuẩn; bảo tồn tri thức truyền thống; nâng cao chất lượng dược liệu, thuốc cổ truyền. Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phát triển dược liệu theo hướng công nghiệp; quy hoạch vùng trồng; bảo tồn nguồn dược liệu quý; chuẩn hóa quy trình theo tiêu chuẩn quốc tế và ứng dụng công nghệ số trong truy xuất nguồn gốc./.

Chìa khóa then chốt để giải quyết những bài toán hóc búa lĩnh vực dược liệu Hiện nay Việt Nam có trên 5 nghìn loài cây thuốc - đây là tiềm năng, lợi thế rất lớn để phát triển ngành dược liệu, góp phần chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân.