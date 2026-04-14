Toàn bộ cơ sở khám, chữa bệnh sẽ triển khai hồ sơ bệnh án điện tử vào 2030

Bộ Y tế vừa ký ban hành quyết định Phê duyệt Kế hoạch triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên toàn quốc giai đoạn 2026-2030.

Theo Kế hoạch, đến năm 2030, triển khai hồ sơ bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy tại 100% các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên toàn quốc.

Hồ sơ bệnh án điện tử là thành phần cốt lõi của bệnh viện thông minh, bệnh viện số; đưa công tác quản lý, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân dựa trên hồ sơ bệnh án điện tử, sổ sức khỏe điện tử lên bước phát triển mới, thiết thực và hiệu quả. Việc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để kết nối đồng bộ, quản lý dữ liệu sức khỏe người dân theo vòng đời tại tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên toàn quốc; Đơn giản hóa thủ tục hành chính của công dân khi đến khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Đây cũng là một trong những nội dung nằm trong chiến lược đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia áp dụng trong ngành y tế theo tinh thần của Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về “Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia” đóng vai trò hết sức quan trọng đối với mọi lĩnh vực, trong đó có ngành Y tế.

Việc triển khai Nghị quyết 57 đối với ngành Y tế được kỳ vọng sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực, toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân và thúc đẩy nhanh tiến trình xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, xây dựng hệ thống y tế hiện đại, hiệu quả, thân thiện và ngày càng phục vụ người dân tốt hơn.

Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế triển khai hồ sơ bệnh án điện tử là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng và cốt lõi tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp công tác này và ưu tiên các nguồn lực, quyết liệt triển khai để bảo đảm hoàn thành có chất lượng đối với hồ sơ bệnh án điện tử tại đơn vị theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, Bộ Y tế tại Nghị quyết số 72-NQ/TW, Đề án 06/CP và Thông tư số 13/2025/TT-BYT.

Việc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử bảo đảm thực chất, đem lại hiệu quả cụ thể, nâng cao năng suất, chất lượng công tác khám, chữa bệnh, mang lợi ích thiết thực cho người bệnh, người dân và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật khi triển khai.

Kế hoạch nêu rõ, căn cứ các nội dung quy định hoặc hướng dẫn của Bộ Y tế, các bộ, ngành và địa phương thực hiện rà soát, cập nhật và bổ sung Kế hoạch hằng năm về triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại địa phương hoặc tại các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý; Bảo đảm việc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử không sử dụng hồ sơ bệnh án giấy tại tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên toàn quốc được duy trì, cập nhật hằng năm.

Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Y tế các bộ, ngành có trách nhiệm tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc Bộ, Ngành chủ quản của đơn vị để ưu tiên bố trí nguồn lực, đảm bảo hoàn thành việc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý hằng năm.

Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Y tế các Bộ, ngành tham mưu cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bộ, ngành để rà soát, cập nhật, bổ sung Kế hoạch triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại địa phương và tổ chức thực hiện; Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý, bảo đảm hoàn thành triển khai hồ sơ bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy.

Bộ Y tế cũng kiến nghị các bộ, ngành; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở Y tế, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý rà soát, xây dựng kế hoạch bổ sung và triển khai hồ sơ bệnh án điện tử theo Kế hoạch này./.

