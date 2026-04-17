Công nghệ sinh học, tế bào giúp cá thể hóa trong thẩm mỹ đạt hiệu quả

Hiện nay, nhu cầu làm đẹp đã trở thành phổ biến, không còn giới hạn ở một nhóm đối tượng nhất định, trong khi các phương pháp thẩm mỹ không xâm lấn ngày càng chiếm ưu thế nhờ tính an toàn, thời gian hồi phục nhanh và chi phí hợp lý. Song song với đó, các công nghệ mới như laser thế hệ mới, công nghệ sinh học, tế bào và trí tuệ nhân tạo đang góp phần thay đổi cách tiếp cận trong chẩn đoán và điều trị, hướng tới cá thể hóa.

Tiến sỹ Nguyễn Thế Vỹ - Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu Hà Nội nhấn mạnh như vậy tại Diễn đàn khoa học "Chuẩn hóa chuyên môn - An toàn pháp lý - Thực hành lâm sàng bền vững," do Báo Phụ nữ Việt Nam tổ chức ngày 17/4 tại Hà Nội.

Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu Hà Nội cho hay trong những năm gần đây, lĩnh vực da liễu-thẩm mỹ tại Việt Nam đã có sự chuyển dịch rõ rệt, từ điều trị bệnh lý đơn thuần sang một lĩnh vực giao thoa giữa y học, công nghệ và nhu cầu xã hội.

Từ góc nhìn chiến lược, lĩnh vực da liễu-thẩm mỹ đang đứng trước 3 cơ hội lớn gồm: Công nghệ, thị trường và hội nhập quốc tế. Sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo trong phân tích da và dự báo đáp ứng điều trị, cùng với xu hướng tiêu dùng chuyển dịch sang "đẹp an toàn, lâu dài" đang mở ra hướng phát triển bền vững hơn cho toàn ngành.

Triển khai ứng dụng, cập nhật các công nghệ mới trong lĩnh vực da liễu thẩm mỹ cũng là một trong những nội dung nằm trong chiến lược đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia áp dụng trong ngành y tế theo Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Tiến sỹ Nguyễn Thế Vỹ - Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu Hà Nội.

Tiến sỹ Nguyễn Thế Vỹ thẳng thắn cho biết đi cùng với cơ hội của việc áp dụng công nghệ mới, tiên tiến là những cảnh báo chuyên môn rõ ràng. Đó là tình trạng lạm dụng công nghệ theo xu hướng thị trường, áp dụng khi chưa đúng chỉ định vẫn đang tồn tại tại một số cơ sở. Biến chứng trong thẩm mỹ, đặc biệt liên quan đến các kỹ thuật như filler, laser hay peel, có xu hướng gia tăng và phần lớn xuất phát từ sai sót trong thực hành. Một vấn đề đáng lo ngại khác là tình trạng "y khoa hóa chưa đầy đủ", khi một số cơ sở cung cấp dịch vụ nhưng chưa có nền tảng chuyên môn vững chắc, thiếu hệ thống kiểm soát rủi ro và năng lực xử trí biến chứng.

Từ thực tế đó, bác sỹ Vỹ cho rằng vấn đề cốt lõi của lĩnh vực thẩm mỹ hiện nay không phải là thiếu công nghệ mà là thiếu chuẩn hóa. Để phát triển bền vững, cần tập trung vào 3 trụ cột chính gồm: Chuẩn hóa chuyên môn, kiểm soát an toàn và tuân thủ pháp lý. Trong đó, việc phân tầng da chính xác, chỉ định đúng và cá thể hóa điều trị được xem là nền tảng quan trọng nhất.

Từ các tham luận chuyên môn và phần thảo luận ca lâm sàng, diễn đàn cho thấy một sự chuyển dịch rõ rệt trong tư duy ngành. Nếu trước đây làm đẹp thường gắn với công nghệ và xu hướng, thì hiện nay trọng tâm đang chuyển sang thực hành y khoa chuẩn hóa, nơi mỗi quyết định điều trị phải dựa trên đánh giá lâm sàng và kiểm soát rủi ro.

Các nội dung chuyên môn tại hội thảo đã làm rõ một thực tế: sai lầm trong thẩm mỹ không bắt đầu từ kỹ thuật mà bắt đầu từ chỉ định. Các chuyên gia nhấn mạnh việc lựa chọn công nghệ chỉ thực sự hiệu quả khi được đặt trên nền tảng phân tầng da chính xác và cá thể hóa điều trị. Ở góc độ ứng dụng công nghệ, những tiến bộ như trí tuệ nhân tạo đang hỗ trợ ngày càng sâu trong chẩn đoán và dự báo đáp ứng điều trị, tuy nhiên cũng đặt ra câu hỏi về giới hạn phụ thuộc vào công nghệ trong thực hành lâm sàng.

Ông Phí Quốc Thuyên - Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Việt Nam cho biết hiện vẫn tồn tại tình trạng sai lệch trong chỉ định và điều trị, biến chứng thẩm mỹ chưa được kiểm soát triệt để, trong khi việc tuân thủ pháp lý chưa đầy đủ trong bối cảnh quy định ngày càng siết chặt. Vì vậy, chuẩn hóa chuyên môn phải được xem là điều kiện tiên quyết, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của lĩnh vực này./.

