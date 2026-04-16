TP Hồ Chí Minh: Khẩn trương hỗ trợ thủy thủ tàu nước ngoài bị nạn trên biển

Lực lượng Biên phòng khẩn trương hoàn thành thủ tục nhập cảnh cho thủy thủ theo quy định của pháp luật; bàn giao lại cho đại lý hàng hải đưa bệnh nhân về Bệnh viện Vinmec cấp cứu, điều trị.

Đoàn Mạnh Dương
Khẩn trương chuyển thủy thủ Choi MyoungSub người Hàn Quốc lên bờ đi cấp cứu. (Ảnh: TTXVN phát)
Chiều 16/4, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa-Vũng Tàu đã khẩn trương thực hiện các thủ tục tiếp nhận một thủy thủ bị nạn là giám sát viên trên tàu LNG Port Harcourt 2 (quốc tịch Bermuda).

Trước đó, cùng ngày, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa-Vũng Tàu nhận được công văn của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Indochina Shipping Service and Forwarding (phường Bình Trung, Thành phố Hồ Chí Minh) đề nghị hỗ trợ cho thủy thủ Choi MyoungSub (sinh năm 1973, quốc tịch Hàn Quốc) trên tàu LNG Port Harcourt 2 khi đang hành trình qua vùng biển Thành phố Hồ Chí Minh thì bị tai nạn, cần đưa vào đất liền cấp cứu.

Nhận được thông tin, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa-Vũng Tàu đã phối hợp với Công ty Cổ phần và Dịch vụ Vận tải biển Vũng Tàu tổ chức phương tiện, lực lượng ra vị trí tàu LNG Port Harcourt 2 đang neo đậu tiến hành tiếp nhận thủy thủ bị nạn.

Theo thuyền trưởng tàu LNG Port Harcourt 2, tàu hành trình từ Đài Loan đi Singapore. Trong quá trình làm việc, giám sát viên Choi MyoungSub bị ngã dẫn đến chấn thương vùng đầu và xuất hiện các triệu chứng chóng mặt, buồn nôn.

Đến 13 giờ ngày 16/4, tàu LNG Port Harcourt 2 hành trình đến khu neo Vũng Tàu bàn giao thủy thủ bị nạn cho lực lượng biên phòng đưa vào bờ.

Ngay sau khi tiếp nhận, lực lượng Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa-Vũng Tàu đã khẩn trương hoàn thành thủ tục nhập cảnh cho thủy thủ theo quy định của pháp luật; đồng thời, bàn giao lại cho đại lý hàng hải đưa bệnh nhân về Bệnh viện Vinmec, Thành phố Hồ Chí Minh cấp cứu, điều trị./.

(TTXVN/Vietnam+)
