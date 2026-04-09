Đưa thủy thủ tàu nước ngoài bị đau bụng dữ dội vào bờ cấp cứu

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết lúc 10 giờ ngày 9/4, tàu SAR 272 của đơn vị đã đưa một bệnh nhân là thủy thủ tàu nước ngoài cập bờ tại phường Phước Thắng (Thành phố Hồ Chí Minh) bàn giao cho lực lượng biên phòng và đại diện chủ tàu để chuyển đến cơ sở y tế tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Trước đó, lúc 20 giờ 40 phút ngày 8/4, Trung tâm tiếp nhận thông tin từ tàu ESL DACHAN BAY đang trên hành trình từ Đài Loan (Trung Quốc) đi Singapore và đại diện chủ tàu (Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Logistics Thái Bình Dương) về 1 nam thủy thủ Abude Anthony Palo, sinh năm 1980 (quốc tịch Philippines) xuất hiện triệu chứng đau bụng dữ dội vùng hố chậu phải, kèm nôn và vã mồ hôi.

Tàu đã chủ động chuyển hướng hành trình về khu vực ngoài khơi Thành phố Hồ Chí Minh và đề nghị có phương án đưa bệnh nhân vào bờ cấp cứu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm đã khẩn trương tổ chức tư vấn y tế ban đầu cho bệnh nhân, phối hợp với các cơ quan chức năng và đại diện chủ tàu xây dựng phương án đưa bệnh nhân về bờ để hỗ trợ y tế.

Qua tư vấn y tế từ xa của cơ quan chuyên môn, bệnh nhân nghi ngờ bị viêm ruột thừa cấp, có nguy cơ diễn biến nặng nếu không được can thiệp kịp thời.

Trong suốt quá trình xử lý, Trung tâm luôn duy trì thông tin liên lạc với tàu, theo dõi sát diễn biến tình trạng sức khỏe của thủy thủ bị bệnh; đồng thời yêu cầu tàu thường xuyên cập nhật vị trí, hướng đi, tốc độ, điều kiện thời tiết và thời gian dự kiến đến để phục vụ công tác điều hành.

Lúc 6 giờ ngày 9/4, Trung tâm đã điều động tàu SAR 272 thường trực tại cầu cảng ở phường Phước Thắng (Thành phố Hồ Chí Minh) rời bến cùng với êkíp y, bác sỹ thuộc Bệnh viện Vũng Tàu ra hiện trường thực hiện nhiệm vụ cứu nạn.

Đến 8 giờ cùng ngày, tàu SAR 272 đã tiếp cận tàu ESL DACHAN BAY tại vị trí điểm hẹn và tiến hành tiếp nhận thuyền viên sang tàu SAR 272, tổ chức chăm sóc y tế ban đầu và nhanh chóng đưa thủy thủ vào bờ để chuyển đến cơ sở y tế chuyên khoa tiếp tục điều trị./.

