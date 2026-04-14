Quảng Trị: Cứu thành công bé 21 tháng tuổi nuốt đinh vít sắc nhọn dài 2,5cm

Ngày 14/4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và xử trí thành công một trường hợp bệnh nhi nuốt dị vật nguy hiểm là đinh vít dài 2,5cm.

Theo đó, bệnh nhi L.B.N. (21 tháng tuổi), trú tại xã Gio Linh, nhập viện trong tình trạng hóc dị vật sắc nhọn. Theo gia đình, sau khi trẻ nuốt phải đinh vít, người thân đã vỗ lưng để xử lý nhưng khiến dị vật trôi sâu hơn vào cơ thể.

Qua thăm khám và chụp X-quang, các bác sỹ xác định dị vật đã nằm trong dạ dày, có nguy cơ gây thủng đường tiêu hóa và xuất huyết nghiêm trọng nếu không được can thiệp kịp thời.

Trước tình huống khẩn cấp, các bác sỹ thuộc các khoa Hồi sức cấp cứu, Nội soi thăm dò chức năng và Gây mê hồi sức đã nhanh chóng hội chẩn liên chuyên khoa, quyết định thực hiện nội soi cấp cứu dưới gây mê.

Bác sỹ thăm khám cho bệnh nhi. (Ảnh: TTXVN phát)

Ca can thiệp được tiến hành khẩn trương, các bác sỹ đã lấy thành công dị vật là chiếc đinh vít ra khỏi cơ thể bệnh nhi, bảo đảm an toàn. Sau can thiệp, sức khỏe của trẻ phục hồi tốt, tình trạng ổn định.

Các bác sỹ khuyến cáo, phụ huynh không nên để trẻ nhỏ tiếp xúc với các vật dụng có kích thước nhỏ hoặc sắc nhọn như đinh vít, pin, đồng xu; cần tăng cường giám sát trẻ trong quá trình vui chơi.

Khi nghi ngờ trẻ nuốt dị vật, tuyệt đối không tự ý móc họng hoặc xử lý sai cách mà cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám, xử trí kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.../.

