TP Hồ Chí Minh: Kịp thời cứu chữa 2 bé trai nguy kịch do chủng virus EV71 gây ra

Ngày 10/4, thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh, các y, bác sỹ của đơn vị vừa cứu chữa thành công hai trường hợp nguy kịch do mắc tay chân miệng độ 4 (mức độ nặng nhất trong bệnh tay chân miệng).

Đáng chú ý, cả hai trường hợp này đều mắc chủng virus EV71.

Bác sỹ Đỗ Châu Việt, Trưởng khoa Hồi sức tích cực Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết ngày 7/4, bé trai P.Đ.K (1 tuổi, ngụ xã Đất Đỏ, Thành phố Hồ Chí Minh) được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng khó thở, suy hô hấp.

Hai ngày trước nhập viện, bé trai sốt cao và được khám ở phòng khám gần nhà với chẩn đoán viêm họng, kê thuốc uống nhưng không thuyên giảm.

Nhập viện tại bệnh viện tuyến dưới, bệnh nhi được chẩn đoán mắc tay chân miệng và xuất hiện các nốt hồng ban. Do tình trạng trở nặng nhanh, bệnh nhi vã mồ hôi khu trú vùng đầu, khó thở, suy hô hấp nên các bác sỹ bệnh viện tuyến dưới đã đặt nội khí quản và chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 2.

Tại đây, bé trai được nhập viện vào Khoa Hồi sức tích cực Nhiễm và chẩn đoán mắc tay chân miệng độ 4. Các bác sỹ đã khẩn trương cho thở máy, lọc máu và dùng thuốc trợ tim. Sau hơn 3 ngày điều trị tích cực, bệnh nhi qua cơn nguy kịch, cai máy thở và thở CPAP, sinh hiệu tạm ổn và tiếp tục được theo dõi di chứng thần kinh.

Nhập viện gần như cùng thời điểm với bệnh nhi trên, bé trai Đ.H.T (3 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa) cũng được chẩn đoán mắc tay chân miệng độ 4. Theo người nhà, bệnh nhi có sốt và xuất hiện hồng ban trước đó, nghi ngờ mắc tay chân miệng và được đưa đến bệnh viện tại địa phương điều trị.

Ban đầu, bé trai có đáp ứng với thuốc hạ sốt, nhưng sau đó có dấu hiệu giật mình, đi đứng loạng choạng. Sau khi được truyền thuốc IVIg (Globulin miễn dịch tiêm tĩnh mạch) và theo dõi sát 12 giờ tại Phòng hồi sức, bệnh nhi tiếp tục sốt cao 39 độ, thở mệt, miệng trào bọt hồng lẫn máu, phù phổi, nhịp tim nhanh gấp đôi so với trẻ bình thường, huyết áp tăng-giảm đột ngột.

Bệnh nhi sau đó được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2. Khi nhập viện tại Bệnh viện Nhi đồng 2, nồng độ oxy trong máu (SPO2) của bệnh nhi chỉ còn 75%, suy hô hấp, suy tim và được chỉ định lọc máu, thở máy, dùng thuốc vận mạch.

Sau 6 giờ tận tình điều trị, nhịp tim giảm và sau 3 ngày điều trị bé đã được ngưng lọc máu, ngưng thuốc vận mạch và tiếp tục theo dõi di chứng thần kinh.

Bác sỹ Đỗ Châu Việt cho biết kết quả xét nghiệm cho thấy cả 2 bệnh nhi đều mắc chủng EV71 - chủng virus gây biến chứng nặng của bệnh tay chân miệng.

Dấu hiệu của chủng này thường nổi ban rất ít hoặc kín đáo. Nhiều trường hợp trẻ vào viện trong tình trạng nguy kịch, suy hô hấp, sốc tim nhưng không hề có hồng ban hay loét miệng rõ rệt.

Chủng EV71 có thể tấn công thẳng vào hệ thống thần kinh trung ương, gây tổn thương não cấp tính và tử vong nhanh chóng chỉ trong vòng 12-24 giờ.

Bác sỹ Đỗ Châu Việt lưu ý, trẻ mắc tay chân miệng được chẩn đoán ở độ 4 hầu hết đều gặp phải các di chứng thần kinh, tùy theo mức độ từ nhẹ đến nặng. “Khi bệnh bắt đầu có dấu hiệu tác động lên hệ thần kinh, mỗi phút giây chậm trễ đều có thể ảnh hưởng đến tính mạng của trẻ. Do đó, phụ huynh cần đưa con đến ngay cơ sở y tế gần nhất nếu phát hiện các biểu hiện báo động dù không thấy hồng ban hay loét miệng,” bác sỹ Việt khuyến cáo.

Các dấu hiệu trẻ nguy cơ chuyển nặng cần lưu ý như trẻ giật mình chới với ngay cả khi ngủ hoặc thức. Nếu tần suất giật mình diễn ra trên 2 lần trong 30 phút là dấu hiệu báo động tình trạng nguy hiểm. Trẻ sốt cao khó hạ, kéo dài hơn 48 giờ và không đáp ứng với các loại thuốc hạ sốt thông thường.

Trẻ bị rối loạn vận động, đi đứng loạng choạng, mất thăng bằng, run chi, tay chân yếu hoặc ngồi không vững. Trẻ nôn ói nhiều lần trong ngày, quấy khóc dai dẳng, lừ đừ hoặc trằn trọc không yên.

Khi xuất hiện một trong những dấu hiệu này, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay để được điều trị kịp thời./.

