Bộ Y tế đề nghị chủ động phòng, chống bệnh tay chân miệng

Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, cả nước ghi nhận 25.094 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng (4 ca tử vong) trong gần 3 tháng đầu năm 2026, cao hơn 5 lần so với cùng kỳ năm 2025 (4.900 trường hợp bệnh).

Trong số đó riêng khu vực phía Nam ghi nhận 18.031 trường hợp (chiếm 71,9% số mắc cả nước). Số trường hợp mắc bệnh tay chân miệng chủ yếu ở trẻ dưới 10 tuổi, trong đó hay gặp ở nhóm 1-5 tuổi, tuổi đi nhà trẻ và mẫu giáo.

Để chủ động và tăng cường công tác phòng, chống bệnh tay chân miệng trong thời gian tới, Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố tăng cường các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe phù hợp tới người dân về các biện pháp phòng, chống bệnh tay chân miệng./.