Quân ủy Trung ương hoàn thiện chương trình hành động thực hiện nghị quyết

Hội nghị Quân ủy TW đã thông qua nội dung bổ sung, hoàn thiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030; Nghị quyết Đại hội đại XIV của Đảng.

Sáng 30/3, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị xem xét, thông qua nội dung bổ sung, hoàn thiện Chương trình hành động của Quân ủy Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030; Nghị quyết Đại hội đại XIV của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều hành Hội nghị.

Hội nghị đã xem xét, thông qua nội dung bổ sung, hoàn thiện Chương trình hành động của Quân ủy Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030; Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và một số nội dung quan trọng khác.

Quân ủy Trung ương đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030 với các chỉ tiêu, nhiệm vụ, đề án, dự án cụ thể. Theo đó, năm 2026 toàn quân triển khai 82 nhiệm vụ; đến nay đã thực hiện 50 nhiệm vụ, trong đó hoàn thành 17 nhiệm vụ, 33 nhiệm vụ đang triển khai đúng tiến độ; các nhiệm vụ còn lại tiếp tục thực hiện trong năm 2026.

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương Tổng cục Chính trị đã chủ động đề xuất bổ sung, hoàn thiện Chương trình hành động, thực hiện các nghị quyết.

Tổng Bí thư thống nhất với nội dung Chương trình hành động và giao Thường vụ Quân ủy Trung ương chỉ đạo Cơ quan tiếp thu đầy đủ ý kiến, hoàn thiện nội dung bổ sung, điều chỉnh, trình đồng chí Phó Bí thư Quân ủy Trung ương ký ban hành để cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện.

Tổng Bí thư yêu cầu các đảng ủy trực thuộc Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội rà soát, bổ sung, điều chỉnh Chương trình hành động của đảng ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng./.