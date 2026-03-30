"Sự phát triển của y tế tư nhân góp phần hiện đại hóa nền y tế nước nhà"

Sự phát triển đúng hướng của y tế tư nhân sẽ góp phần quan trọng vào quá trình hiện đại hóa ngành y tế nước nhà. Nhà nước luôn khuyến khích các nhà đầu tư có tâm huyết, có tầm nhìn, có năng lực thực chất tham gia phát triển y tế tư nhân, nhưng sự phát triển ấy phải đặt trên nền tảng của chất lượng, chuẩn mực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã nhấn mạnh như vậy khi phát biểu tại buổi Lễ khai trương Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt, diễn ra ngày 30/3 tại Hà Nội.

Theo Giáo sư Thuấn, mục tiêu cuối cùng của hệ thống y tế không chỉ mở rộng dịch vụ, mà là nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân và đóng góp thiết thực cho sự phát triển chung của đất nước.

Thứ trưởng Bộ Y tế cho hay trong tiến trình xây dựng và phát triển nền y tế Việt Nam, Đảng và Nhà nước luôn nhất quán chủ trương huy động, phát huy hiệu quả mọi nguồn lực xã hội cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Trong đó, y tế tư nhân là một bộ phận quan trọng của hệ thống y tế quốc gia, góp phần chia sẻ áp lực với khu vực công, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ và đem đến thêm những lựa chọn ngày càng chất lượng cho người dân.

Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt đi vào hoạt động tại số 9 Phan Chu Trinh, phường Cửa Nam, Hà Nội.(Ảnh: PV/Vietnam+)

"Điều đáng trân trọng không phải là làm bệnh viện thật lớn, mà là làm bệnh viện cho đúng nghĩa: đúng về chất lượng chuyên môn, đúng về định hướng phục vụ, đúng về trách nhiệm với người bệnh và đúng với nhu cầu thực tiễn của xã hội. Một cơ sở y tế được đầu tư bài bản, vận hành nghiêm túc, đặt hiệu quả điều trị và sự hài lòng của người bệnh ở vị trí trung tâm, tự thân đã là một đóng góp thiết thực cho ngành y tế," Thứ trưởng Bộ Y tế chỉ rõ.

Do đó, Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt đi vào hoạt động không chỉ là sự bổ sung thêm một địa chỉ khám chữa bệnh cho người dân Thủ đô, mà còn là sự bổ sung thêm một mô hình đầu tư y tế theo hướng hiện đại, chuyên sâu, văn minh, lấy công nghệ làm điểm tựa, lấy chuyên môn làm cốt lõi, lấy người bệnh làm trung tâm. Đây cũng là hướng đi phù hợp với tinh thần của Nghị quyết 72, là phát triển hệ thống y tế theo hướng chất lượng hơn, thuận tiện hơn, nhân văn hơn, để người dân được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngày càng tốt hơn ngay trong nước./.

