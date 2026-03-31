Vụ nghi ngộ độc thực phẩm ở Đắk Lắk: Tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở bánh mỳ

Liên quan đến vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại xã Ea Drăng (tỉnh Đắk Lắk), tính đến 6 giờ ngày 31/3, Trung tâm Y tế Ea H’leo đã tiếp nhận 77 ca bệnh; trong đó có 10 bệnh nhân đã xuất viện, 7 bệnh nhân xin chuyển tuyến tỉnh điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, 60 bệnh nhân đang điều trị tại chỗ. Tất cả các trường hợp hiện sức khỏe đang dần ổn định.

Cũng liên quan đến vụ việc, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh đã tiếp nhận và điều trị cho 6 bệnh nhân (từ 8-63 tuổi, trú tại các xã Ea Drăng, Ea Khăl và Krông Búk) với các biểu hiện như đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt.

Qua thăm khám và theo dõi, các bệnh nhân được chẩn đoán chủ yếu bị viêm dạ dày ruột cấp, nhiễm trùng đường ruột, viêm ruột và theo dõi ngộ độc thực phẩm.

Ngay khi tiếp nhận, bệnh viện đã khẩn trương triển khai các biện pháp chuyên môn, phân loại và điều trị kịp thời; đồng thời theo dõi sát tình trạng sức khỏe của người bệnh.

Hiện tại, sức khỏe của các bệnh nhân đều ổn định và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

Theo lời khai của bệnh nhân khi nhập viện, các trường hợp này đều sử dụng bánh mỳ của cơ sở bánh mỳ Q.H (xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk); thời gian sử dụng từ 15-21 giờ ngày 27/3/2026.

Đến 22 giờ ngày 27/3, một số trường hợp có triệu chứng đau bụng, buồn nôn, nôn, sốt, tiêu chảy; sau đó nhập viện điều trị từ 1 giờ ngày 28/3/2026. Đến 17 giờ cùng ngày (28/3), số ca nhập viện điều trị là 32 ca.

Theo khai báo của chủ cơ sở Q.H, cơ sở cung cấp khoảng 300 cái bánh mỳ/ngày. Trong khoảng thời gian từ 15-21 giờ ngày 27/3, cơ sở cung cấp từ 100-150 cái bánh mỳ.

Qua công tác điều tra, xác minh để tìm nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã lấy 10 mẫu bệnh phẩm và 8 mẫu thực phẩm gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên kiểm nghiệm (dự kiến kết quả kiểm nghiệm có sau 3-5 ngày).

Qua công tác điều tra, xử lý, Ủy ban Nhân dân xã Ea Drăng đã tổ chức kiểm tra đột xuất và tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở bánh mỳ Q.H nhằm ngăn chặn nguy cơ tiếp tục xảy ra ngộ độc.

Ngành y tế sẽ công khai, minh bạch thông tin về diễn biến vụ việc và kết quả kiểm nghiệm khi có kết luận chính thức.

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đánh giá vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại xã Ea Drăng là vụ việc có mức độ ảnh hưởng tương đối lớn trong cộng đồng. Đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận trường hợp tử vong; các bệnh nhân đều có diễn biến ổn định, một số người đã xuất viện.

Theo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, toàn bộ các trường hợp nghi ngộ độc đã được tiếp nhận, cấp cứu, điều trị kịp thời tại các cơ sở y tế; bảo đảm đầy đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị phục vụ điều trị.

Ngành y tế Đắk Lắk tiếp tục theo dõi sát tình trạng sức khỏe bệnh nhân, sẵn sàng tiếp nhận các ca mắc mới (nếu có). Đồng thời, Sở Y tế đã chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố trên địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân và cơ sở kinh doanh thực hiện đúng quy định về an toàn thực phẩm; nâng cao nhận thức và chủ động phòng, chống ngộ độc thực phẩm trong cộng đồng, đặc biệt vào mùa nắng nóng.

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân sử dụng thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, lựa chọn các cơ sở kinh doanh bảo đảm điều kiện vệ sinh theo quy định; ưu tiên ăn chín, uống chín, hạn chế sử dụng thực phẩm chế biến sẵn để lâu, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nắng nóng.

Người dân cần quan sát kỹ điều kiện chế biến và bảo quản thực phẩm, tránh sử dụng thực phẩm không được che đậy, có nguy cơ nhiễm chéo; bảo đảm vệ sinh cá nhân và dụng cụ ăn uống...

Khi có biểu hiện nghi ngờ ngộ độc thực phẩm như đau bụng, nôn, tiêu chảy, người dân cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám và xử trí kịp thời./.

