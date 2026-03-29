Đắk Lắk: Sức khỏe 39 bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm đã ổn định

Ngày 29/3, bác sỹ Nguyễn Khắc Hiếu, Giám đốc Trung tâm Y tế Ea H’Leo (tỉnh Đắk Lắk) cho biết 39 trường hợp nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, hiện tại sức khỏe đã tạm ổn định, có 2 bệnh nhân đã xuất viện.

Trước đó, sáng 28/3, Trung tâm Y tế Ea H’Leo tiếp nhận các ca bệnh có triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn ói. Tính đến 13 giờ ngày 29/3, Trung tâm đã tiếp nhận 39 trường hợp có triệu chứng tương tự nhau, nghi do bị ngộ độc thực phẩm.

Theo lời khai của bệnh nhân khi nhập viện, các trường hợp này đều ăn bánh mỳ tại cơ sở kinh doanh tên Q.H. trên địa bàn xã. Ca bệnh đầu tiên bắt đầu đau từ sáng ngày 28/3, sau đó đau nhiều nên nhập viện.

Trung tâm Y tế Ea H’Leo đã điều trị kịp thời cho các bệnh nhân, báo cáo nhanh vụ việc lên Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk; đồng thời tiến hành lấy bệnh phẩm xác định nguyên nhân vụ việc. Hiện tại, sức khỏe các bệnh nhân đều tạm ổn định.

Liên quan đến vụ việc, Ủy ban Nhân dân xã Ea Drăng đã thành lập Đoàn kiểm tra, tạm dừng hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh tiệm bánh mỳ Q.H.

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cũng đã cử đoàn công tác xuống làm việc với Ủy ban Nhân dân xã Ea Drăng, hỗ trợ chuyên môn, lấy mẫu xét nghiệm để điều tra nguyên nhân vụ việc, có căn cứ để xử lý theo quy định./.

