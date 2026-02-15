Điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì tại Nghệ An

Ngày 15/2, Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết đã nhận được thông tin một số người nghi do ngộ độc thực phẩm tại xã Tân Phú, tỉnh Nghệ An sau khi ăn bánh mì mua tại điểm bán bánh mì trên địa bàn, nhiều người xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, nôn ói và đã được đưa đến bệnh viện để điều trị.

Trước tình hình trên, Cục An toàn Thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Nghệ An khẩn trương chỉ đạo Bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân ngộ độc thực phẩm không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng. Trong trường hợp cần thiết cần kết nối hội chẩn liên viện, bệnh viện tuyến trên để nhận được sự hỗ trợ kịp thời.

Các đơn vị có liên quan tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; điều tra và xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có), công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Cục An toàn Thực phẩm cũng đề nghị Sở Y tế thành phố Nghệ An tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm nhỏ lẻ, các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, đảm bảo an toàn thực phẩm khi đưa sản phẩm thực phẩm lưu thông trên thị trường.

Cục An toàn Thực phẩm yêu cầu Sở Y tế Nghệ An báo cáo kết quả điều tra nguyên nhân ngộ độc thực phẩm và cập nhật diễn biến tình hình vụ ngộ độc thực phẩm về Cục An toàn Thực phẩm theo quy định.

Trước đó, vào trưa 11/2, nhiều người sau khi ăn bánh mì tại một quán ở xã Tân Phú xuất hiện các triệu chứng đau bụng, nôn, chóng mặt. Các nạn nhân được người nhà đưa đến Trung tâm Y tế Tân Kỳ và một số cơ sở y tế khác để cấp cứu, theo dõi.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, các đơn vị liên quan đã tiến hành lấy mẫu thực phẩm tại quán ăn để kiểm tra, xác định nguyên nhân. Hiện cơ quan chức năng đang chờ kết quả xét nghiệm mẫu thực phẩm để có căn cứ xử lý theo quy định./.

