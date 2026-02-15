Rực rỡ sắc đào Lùng Cúng ở núi rừng Tây Bắc

Những ngày đầu Xuân, thung lũng Lùng Cúng ở xã Nậm Có, tỉnh Lào Cai rực rỡ sắc hồng của hoa đào, tạo nên không gian đặc trưng của mùa Xuân ở vùng cao.

Nơi đây được xem là khu vực có hoa đào nở đẹp nhất vào thời điểm này, thu hút đông đảo du khách đến check in, chụp ảnh.

Không chỉ trên các sườn đồi hay ven nương ngô, hoa đào còn nở rộ trước hiên mỗi ngôi nhà; cành nào cành nấy đều chi chít nụ và hoa, như mang mùa Xuân về gõ cửa từng gia đình./.

Hoa anh đào khoe sắc trên cao nguyên Mộc Châu Thời điểm này, cùng với hoa mận, hoa mơ đang nở trắng, những cây hoa anh đào cũng đua nhau bung nở khoe sắc trên bầu trời khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La, đón mùa Xuân mới đang về.