Mùa hoa anh đào xóm Mừng - điểm hẹn du lịch gắn với bảo tồn văn hóa Mường

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, xóm Mừng - bản làng người Mường nằm lưng chừng núi thuộc xã Cao Phong, tỉnh Phú Thọ, khoác lên mình tấm áo hồng của mai anh đào cùng sắc vàng rực rỡ của hoa cải đang kỳ nở rộ.

Hàng trăm cây hoa bung nở đồng loạt, nhuộm hồng cả triền đồi, những con đường và ruộng bậc thang điểm thêm sắc vàng hoa cải, tạo nên khung cảnh nên thơ giữa núi rừng Tây Bắc, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, chụp ảnh, trải nghiệm.

Sắc hồng anh đào giữa không gian bản Mường yên bình

Theo người dân địa phương, từ nay đến cận Tết Nguyên đán là thời điểm hoa mai anh đào ở xóm Mừng nở đẹp nhất. Khi thời tiết lạnh khô, ít mưa, hoa nở thành từng chùm lớn, phủ kín lối đi, hòa cùng màu xanh của rừng già và bầu trời trong vắt, tạo nên bức tranh thiên nhiên vừa hùng vĩ, vừa dịu dàng.

Chị Phạm Thủy, chủ nhân Mừng Retreat Glamping với khu vườn mai anh đào nổi tiếng tại xóm Mừng cho biết, gia đình chị đã trồng loài hoa này từ nhiều năm trước. Hiện nay, riêng khu vườn của gia đình có khoảng hơn 500 cây, cùng hơn 200 cây được trồng rải rác trong xóm, dọc các tuyến đường và khu vực ruộng bậc thang.

Bên những mái nhà của người dân xóm Mừng, hoa mai anh đào bung nở hồng rực rỡ. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Cũng theo chị Thủy, mai anh đào là loài hoa khó trồng, ưa lạnh khô, rất "nhạy cảm" với mưa ẩm và sương muối. Chỉ cần thời tiết không thuận lợi, cây dễ bị thối rễ, vàng lá, hoa nở không đều hoặc tàn nhanh. Để có được vườn hoa như hôm nay, gia đình chị đã đầu tư nhiều chi phí mua giống, công chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh. Hoa có nở đẹp hay không còn phụ thuộc rất lớn vào nắng, mưa. Năm nay, may mắn thời tiết thuận lợi, nắng nhiều, lạnh khô nên hoa nở rộ, tạo cảnh quan rất đẹp.

Không chỉ hấp dẫn bởi sắc hoa anh đào, xóm Mừng còn chinh phục du khách nhờ vẻ đẹp hoang sơ, yên bình của bản làng người Mường giữa núi rừng. Bao quanh xóm là rừng già, những thửa ruộng bậc thang uốn lượn mềm mại, khí hậu mát mẻ quanh năm, khác biệt với nhiều điểm du lịch khác trong khu vực.

Anh Tăng Thành Nam, du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ sự bất ngờ khi lần đầu đến xóm Mừng, anh từng ngắm hoa mai anh đào ở nhiều nơi nhưng cảm giác đứng giữa rừng hoa ở xóm Mừng rất đặc biệt. Không gian yên tĩnh, núi non hùng vĩ, không khí trong lành, con người thân thiện. Anh ra Hà Nội công tác và được bạn bè giới thiệu về xóm Mừng, quả thực hiếm nơi nào ở Phú Thọ có được sự kết hợp hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên và cuộc sống với những bản làng dân tộc Mường như nơi đây.

Cùng chung cảm nhận, chị Nguyễn Thị Khánh Hà (Đông Anh, Hà Nội) cho biết điều khiến chị ấn tượng không chỉ là những đồi hoa rực rỡ, ruộng bậc thang rợp màu hoa cải mà còn là sự mộc mạc, hiếu khách của người dân địa phương.

Khí hậu mát mẻ, đồ ăn truyền thống do chính người Mường chế biến rất ngon. Chị chắc chắn sẽ quay lại và giới thiệu cho bạn bè, người thân đến trải nghiệm, chị Hà chia sẻ.

Từ vùng khó khăn đến điểm du lịch cộng đồng giàu tiềm năng

Cách trung tâm xã Cao Phong khoảng hơn 10km, trước đây, xóm Mừng từng là vùng khó khăn, giao thông không thuận tiện, sinh kế của người dân chủ yếu dựa vào trồng ngô, sắn, cấy lúa trên ruộng bậc thang hoặc khai thác rừng. Tuy nhiên, những năm gần đây, nhờ sự quan tâm của Nhà nước và định hướng đúng đắn của chính quyền địa phương, xóm Mừng đã từng bước “thay da đổi thịt”.

Vẻ đẹp của mai anh đào nở rộ tại xóm Mừng xã Cao Phong. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Hiện nay, tuyến đường lên xóm đã được bê tông hóa, thuận tiện cho du khách di chuyển. Từ năm 2021, một số nhà đầu tư từ Hà Nội đã đến hợp tác với người dân mở homestay, cải tạo ruộng bậc thang trồng hoa thay cho những diện tích canh tác kém hiệu quả. Những cánh đồng hoa rực rỡ bốn mùa đã trở thành điểm nhấn, giúp xóm Mừng thu hút du khách quanh năm.

Vào mùa Xuân, gần 500 cây hoa anh đào nở rộ nhuộm hồng cả bản. Mùa hè là sắc màu tươi tắn của hoa bướm. Tháng 11, hoa dã quỳ vàng rực hai bên đường, còn tháng 12 là mùa cải phủ vàng khắp các triền đồi. Nhờ đó, xóm Mừng dần hình thành sản phẩm du lịch đặc trưng, gắn với cảnh quan tự nhiên và nông nghiệp.

Song song với khai thác tiềm năng cảnh quan, địa phương đặc biệt chú trọng bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường, đây là yếu tố cốt lõi để phát triển du lịch bền vững.

Từ năm 2023, xã Hợp Phong cũ nay là xã Cao Phong triển khai mô hình du lịch cộng đồng sinh thái tại xóm Mừng. Nhiều homestay được đầu tư và đưa vào hoạt động như, Mừng Retreat Glamping, Nhà Tím Homestay, Thung Mây Wellness Retreat… nhằm đáp ứng nhu cầu lưu trú, nghỉ dưỡng và trải nghiệm của du khách.

Trưởng phòng Văn hóa-Xã hội xã Cao Phong Nguyễn Thế Tùng cho biết du khách khi đến xóm Mừng sẽ trải nghiệm chuỗi những dịch vụ đặc biệt như, chụp ảnh tại các đồi hoa, tham quan vườn cam Cao Phong, trải nghiệm hái và thưởng thức cam tại vườn; săn mây, ngắm hoàng hôn; lưu trú trong nhà sàn truyền thống; thưởng thức ẩm thực đặc trưng của người Mường (gà đồi, lợn bản, măng đắng, cơm lam…). Buổi tối, du khách được tham gia đốt lửa trại, xem biểu diễn cồng chiêng, dân ca do chính đội văn nghệ người Mường tại xóm Mừng trình diễn.

Sau sáp nhập, chính quyền mới xã Cao Phong đang xây dựng kế hoạch phát triển xóm Mừng trở thành điểm du lịch cộng đồng tiêu biểu của xã Cao Phong, qua đó, tạo sinh kế ổn định, nâng cao đời sống người dân.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cao Phong Hoàng Minh Hiếu cho biết bên cạnh phát triển các loài hoa tạo cảnh quan, địa phương chú trọng khôi phục món ăn truyền thống, bảo tồn nhà sàn cổ, xây dựng không gian trưng bày văn hóa, làm sống lại những giá trị đặc sắc của dân tộc Mường, từ đó, thu hút du khách đến tìm hiểu và trải nghiệm.

Xóm Mừng có trên 98% dân số là người Mường. Ủy ban Nhân dân xã Cao Phong từng bước xây dựng, tổ chức lớp tập huấn kỹ năng làm du lịch cho người dân, đồng thời có kế hoạch khôi phục các kiến trúc nhà sàn nhằm lưu giữ bản sắc văn hóa truyền thống tạo điểm nhấn đặc trưng, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương theo hướng bền vững.

Với mùa hoa anh đào, hoa cải vàng… rực rỡ mỗi độ Xuân về cùng chiến lược phát triển du lịch gắn bảo tồn văn hóa, xóm Mừng đang dần khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn, nơi thiên nhiên, con người và bản sắc Mường hòa quyện, tạo nên sức hút riêng giữa vùng “đất cao đầy gió” xã Cao Phong./.

