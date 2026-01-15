Lan tỏa văn hóa Tết truyền thống trong các không gian di sản phố cổ Hà Nội

Chương trình “Tết Việt-Tết Phố” 2026 sẽ kéo dài từ ngày 17/1 đến ngày 17/3, nhằm tái hiện, gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa Tết truyền thống trong không gian di sản đặc biệt của khu vực hồ Hoàn Kiếm và khu phố cổ Hà Nội.

Lễ khai mạc chính thức diễn ra vào 9 giờ ngày 17/1, tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật, số 22 Hàng Buồm, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Những không gian Tết truyền thống độc đáo

Với định hướng “đưa Tết truyền thống trở lại đúng vị trí là một không gian văn hóa sống,” “Tết Việt-Tết Phố” 2026 được xây dựng như một chuỗi hoạt động tổng thể, nơi người dân và du khách không chỉ tham quan, thưởng lãm mà còn trực tiếp tham gia, thực hành và cảm nhận chiều sâu văn hóa của Tết Việt thông qua các nghi lễ, phong tục, sinh hoạt truyền thống gắn với hệ thống di tích, đình-đền-nhà cổ và các phố nghề của khu phố cổ Hà Nội.

Theo đó, từ ngày 17/1-17/3, tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm diễn ra hoạt động trang trí, sắp đặt không gian Tết truyền thống và tổ chức Chợ Xuân Tết Việt - Tết Phố 2026, trưng bày, giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề truyền thống...

Cùng thời gian này, Ngôi nhà Di sản 87 Mã Mây sẽ tái hiện không gian sinh hoạt, đón Tết của một gia đình Hà Nội xưa, giới thiệu nghệ thuật gọt, tỉa hoa thủy tiên. Cạnh đó, tại đình Kim Ngân (42 Hàng Bạc) và di tích 40 Lãn Ông được trang trí, sắp đặt không gian Tết truyền thống, tổ chức các hoạt động trải nghiệm dược trà và sinh hoạt Tết cổ truyền. Triển lãm sơn mài với chủ đề “Năm Ngọ với sắc màu Lacquer HanoiA” sẽ diễn ra ở Đình Đồng Lạc (38 Hàng Đào). Trung tâm Thông tin Di sản Phố cổ Hà Nội (28 Hàng Buồm) tiếp tục được sắp đặt không gian Tết truyền thống, mở rộng chuỗi trải nghiệm văn hóa Tết trong lòng khu phố cổ.

Từ 22/1 đến 1/3, Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm (2 Lê Thái Tổ) sẽ trưng bày, giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật với chủ đề “Sắc xuân Bính Ngọ.” Từ ngày 23/1 đến 1/3, diễn ra hoạt động trưng bày không gian Tết truyền thống và triển lãm nghệ thuật “Chào xuân Bính Ngọ 2026,” tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội (50 Đào Duy Từ).

Ngày 8/2, Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp các đơn vị, cá nhân tổ chức phỏng dựng các nghi lễ Tết truyền thống, trong đó có đoàn dâng lễ cửa đình và rước hoa loan báo tin mừng chào Xuân Bính Ngọ 2026.

Ngày 12/2 (tức 25 tháng Chạp), tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm diễn ra hoạt động gói bánh chưng truyền thống. Cùng ngày còn có chương trình “Thú chơi Tết xưa - Tết nay,” mặc trang phục truyền thống tham quan phố cổ và Chợ hoa Hàng Lược theo lộ trình từ 22 Hàng Buồm tới Hàng Lược.

Đoàn rước dâng lễ vật, làm lễ trong Đình Kim Ngân. (Ảnh: TTXVN)

Trong khuôn khổ chương trình, tối 24/1 tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội (số 50 Đào Duy Từ), sẽ diễn ra chương trình biểu diễn âm nhạc truyền thống “Nhạc ta nhà phố” do nhóm Đông Kinh Cổ Nhạc trình diễn, giới thiệu tinh hoa âm nhạc cổ truyền trong không gian phố cổ.

Tối 12/2, tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm sẽ diễn ra chương trình giới thiệu nghệ thuật ca trù Hàn Lạp Nhã Ca và giao lưu văn hóa với các chuyên gia, nhà nghiên cứu văn hóa nói chuyện về Tết truyền thống của người Việt, biểu diễn âm nhạc truyền thống.

Gắn bảo tồn với phát triển du lịch phố cổ

Được tổ chức trong bối cảnh năm đầu tiên phường Hoàn Kiếm vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chương trình nhằm khẳng định vai trò chủ động, sáng tạo của chính quyền cơ sở trong việc kế thừa, phát huy giá trị di sản văn hóa, đưa di sản gắn bó hơn với đời sống cộng đồng và các hoạt động văn hóa.

Điểm nhấn của chương trình năm nay là có sự liên kết chặt chẽ các di tích trong khu phố cổ với không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm, qua đó tôn vinh nét giao thoa giữa di sản văn hóa vật thể và các thực hành văn hóa phi vật thể.

Đặc biệt, di tích số 22 Hàng Buồm lần đầu tiên được lựa chọn để tái hiện không gian Tết và chợ Tết vùng đồng bằng Bắc Bộ. Ngôi nhà di sản 87 Mã Mây, sau khi được tu bổ, chính thức đón khách trở lại với không gian sinh hoạt của một gia đình Hà Nội xưa trong những ngày giáp Tết.

Lễ rước truyền thống và lễ dựng cây Nêu tiếp tục được tổ chức với quy mô và cách tiếp cận mới. Lễ rước khởi hành từ khu vực Ô Quan Chưởng, đi qua nhiều tuyến phố cổ và không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm, với sự tham gia của các câu lạc bộ văn hóa truyền thống, nghệ nhân và cộng đồng.

Thành viên CLB Đình làng Việt trong trang phục áo dài truyền thống cùng gói bánh chưng Tết. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Đáng chú ý, hình ảnh 15 con ngựa có người cưỡi cùng các tác phẩm ngựa gỗ do thiếu nhi phường Hoàn Kiếm thực hiện sẽ tạo nên điểm nhấn sinh động, góp phần làm nổi bật hình ảnh con giáp của năm và tăng tính kết nối giữa các thế hệ trong không gian lễ hội.

Thông qua chương trình, Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội khẳng định vai trò là đơn vị nòng cốt trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Đồng thời, hướng tới mục tiêu giáo dục di sản cho thế hệ trẻ, gắn bảo tồn với phát triển du lịch, thương mại và kinh tế sáng tạo, góp phần xây dựng hình ảnh Hà Nội - Thành phố sáng tạo, nơi truyền thống và hiện đại hòa quyện, cùng nhau tỏa sáng trong Sắc Xuân Hoàn Kiếm 2026./.

