Ngày 15/1, Ủy ba Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Kế hoạch triển khai Quy hoạch xây dựng Khu Du lịch Quốc gia Mũi Né đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Tỉnh hướng tới mục tiêu xây dựng và phát triển Khu du lịch quốc gia Mũi Né trở thành một trong những điểm đến hàng đầu của khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan tiến hành rà soát, lập mới, điều chỉnh các quy hoạch đô thị và nông thôn đảm bảo phù hợp với cấu trúc của hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp và định hướng phát triển tại Khu Du lịch Quốc gia Mũi Né, hạn chế ảnh hưởng đến các dự án đầu tư đang triển khai, đáp ứng yêu cầu về tiến độ và chất lượng.

Các đơn vị tập trung đầu tư đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng gắn với mục tiêu xây dựng Khu Du lịch Quốc gia Mũi Né trở thành khu du lịch hàng đầu trong nước và khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Các đơn vị chủ động phối hợp với cơ quan Trung ương để đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án trọng điểm quốc gia, như: Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, nâng cấp mở rộng đường bộ cao tốc đoạn Vĩnh Hảo-Phan Thiết, xây mới đường bộ cao tốc Phan Thiết-Bảo Lộc-Gia Nghĩa, Cảng hàng không Phan Thiết...

Đây là các nguồn động lực mạnh mẽ để phát triển kinh tế-xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút du khách trong nước và quốc tế đến Khu du lịch quốc gia Mũi Né.

Các đơn vị đẩy mạnh hình thức đầu tư theo mô hình hợp tác công tư để thu hút nguồn lực từ khu vực tư nhân vào đầu tư xây dựng và vận hành hạ tầng kinh tế-xã hội.

Việc chấp thuận hoặc quyết định chủ trương đầu tư và triển khai các dự án trong phạm vi Khu Du lịch Quốc gia Mũi Né phải phù hợp với Quy hoạch chung và các quy hoạch đô thị và nông thôn khác có liên quan; bảo đảm thực hiện đầy đủ, đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền và các quy định có liên quan.

Các đơn vị tập trung thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; thu hút, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án sử dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường, phù hợp với đặc điểm tự nhiên của địa phương.

Các đơn vị xây dựng lộ trình di dời ra khỏi Khu Du lịch Quốc gia Mũi Né các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, cơ sở dịch vụ gây ô nhiễm môi trường đang hoạt động.

Du khách cưỡi lạc đà tại Thắng cảnh Bàu Trắng, Mũi Né (Lâm Đồng). (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Theo Quy hoạch, Khu Du lịch Quốc gia Mũi Né có quy mô 14.760ha, bao gồm: Phường Phú Thủy, phường Mũi Né, xã Hòa Thắng và xã Phan Rí Cửa. Không gian phát triển của khu du lịch được tổ chức theo mô hình “Một hành lang ven biển - Ba trung tâm - Đa hướng tiếp cận biển”.

Hành lang ven biển dài 63km là trục chính liên kết toàn khu, kết nối các vùng cảnh quan, khu nghỉ dưỡng, trung tâm dịch vụ, không gian cộng đồng và hệ thống bãi biển.

Từ trục này, quy hoạch hình thành 3 trung tâm du lịch lớn, mỗi trung tâm đảm nhiệm một vai trò chiến lược. Cụ thể: Trung tâm 1 (Phú Thủy-Mũi Né) được định vị là “trái tim” của toàn khu, phát triển mạnh dịch vụ thương mại, tài chính, nghỉ dưỡng cao cấp và thể thao biển quốc gia với hệ thống resort đẳng cấp, bến du thuyền và trung tâm hội nghị, hội thảo.

Trung tâm 2 (Hòa Thắng) tập trung vào du lịch giải trí đa năng, dựa trên lợi thế đồi cát và danh thắng Bàu Trắng. Khu vực này sẽ hình thành các tổ hợp thể thao vui chơi quy mô lớn, trường đua F1, sân golf quốc tế và các sản phẩm du lịch sinh thái, trải nghiệm trên cát. Trung tâm 3 (Phan Rí Cửa) hướng đến phát triển đô thị du lịch ven biển, xây dựng không gian nghỉ dưỡng gắn với môi trường sống chất lượng cao, phục vụ khách lưu trú dài ngày và cư dân đô thị mới.

Việc triển khai Quy hoạch xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né đến năm 2040, tầm nhìn 2050 không chỉ tạo nền tảng pháp lý vững chắc mà còn mở ra cơ hội lớn cho Lâm Đồng trong việc thu hút đầu tư, quản lý phát triển bền vững.

Dự báo đến năm 2030, dân số trong khu vực Khu du lịch quốc gia Mũi Né sẽ đạt khoảng 200.000 người và tăng lên 300.000 người vào năm 2040.

Lượng khách du lịch được kỳ vọng đến khu du lịch đạt 14 triệu lượt vào năm 2030 và tăng lên 25 triệu lượt vào năm 2040, với hệ thống cơ sở lưu trú hơn 71.500 phòng, đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của du khách./.

Lâm Đồng: Đưa Mũi Né trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng hàng đầu châu Á-Thái Bình Dương Quy hoạch chung xây dựng Khu Du lịch Quốc gia Mũi Né đến năm 2040, tầm nhìn 2050 vừa được Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh ký quyết định phê duyệt.