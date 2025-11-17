Lâm Đồng: Đưa Mũi Né trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng hàng đầu châu Á-Thái Bình Dương

Đến năm 2040, tầm nhìn 2050, Khu Du lịch Quốc gia Mũi Né được định hướng trở thành điểm đến quốc tế với hạ tầng hiện đại, sản phẩm du lịch đa dạng và phát triển bền vững.

Đây là một trong những nội dung chính của Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia Mũi Né đến năm 2040, tầm nhìn 2050 vừa được Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh phê duyệt,

Quy hoạch đặt mục tiêu khai thác tối đa lợi thế biển, đồi cát, bãi bồi tự nhiên cùng giá trị văn hóa Chăm và đời sống cộng đồng làng biển, nhằm đưa Mũi Né trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng và thể thao biển hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Khu Du lịch Quốc gia Mũi Né có quy mô 14.760ha, bao gồm: Phường Phú Thủy, phường Mũi Né, xã Hòa Thắng và xã Phan Rí Cửa.

Không gian phát triển của khu du lịch được tổ chức theo mô hình “Một hành lang ven biển - Ba trung tâm - Đa hướng tiếp cận biển”.

Hành lang ven biển dài 63km là trục chính liên kết toàn khu, kết nối các vùng cảnh quan, khu nghỉ dưỡng, trung tâm dịch vụ, không gian cộng đồng và hệ thống bãi biển.

Từ trục này, quy hoạch hình thành 3 trung tâm du lịch lớn, mỗi trung tâm đảm nhiệm một vai trò chiến lược:

Biển Mũi Né. (Nguồn: TTXVN)

Trung tâm 1 (Phú Thủy-Mũi Né) được định vị là “trái tim” của toàn khu, phát triển mạnh dịch vụ thương mại, tài chính, nghỉ dưỡng cao cấp và thể thao biển quốc gia, với hệ thống resort đẳng cấp, bến du thuyền và trung tâm hội nghị-hội thảo.

Trung tâm 2 (Hòa Thắng) tập trung vào du lịch giải trí đa năng, dựa trên lợi thế đồi cát và danh thắng Bàu Trắng. Khu vực này sẽ hình thành các tổ hợp thể thao-vui chơi quy mô lớn, trường đua F1, sân golf quốc tế và các sản phẩm du lịch sinh thái, trải nghiệm trên cát.

Trung tâm 3 (Phan Rí Cửa) hướng đến phát triển đô thị du lịch ven biển, xây dựng không gian nghỉ dưỡng gắn với môi trường sống chất lượng cao, phục vụ khách lưu trú dài ngày và cư dân đô thị mới.

Quy hoạch xác định phát triển mạnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật nhằm tạo nền tảng bứt phá du lịch.

Nhiều tuyến giao thông quan trọng được mở rộng hoặc xây mới, gồm Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Đình Chiểu, Huỳnh Thúc Kháng, ĐT.715, ĐT.716 và tuyến đường ven biển xuyên suốt khu du lịch.

Đáng chú ý, địa phương sẽ nghiên cứu tuyến đường sắt đô thị kết nối từ trung tâm Phan Thiết đến toàn bộ Khu Du lịch Quốc gia Mũi Né, chia thành 2 nhánh. Nhánh 1 đi Cảng hàng không Phan Thiết-Bàu Trắng; Nhánh 2 chạy dọc ven biển đến khu vực Hòn Rơm.

Hệ thống xe buýt trục ven biển cũng sẽ được mở rộng, kết nối các khu du lịch với sân bay, ga đường sắt và các đầu mối giao thông đối ngoại.

Bên cạnh đó, hạ tầng cấp nước, cấp điện, viễn thông và xử lý chất thải được quy hoạch theo hướng hiện đại, ưu tiên ngầm hóa, đảm bảo mỹ quan và vận hành ổn định. Nước thải đô thị và du lịch phải được xử lý trước khi thải ra môi trường, nghiêm cấm xả trực tiếp ra biển.

Du khách thích thú trải nghiệm xe mô tô địa hình khám phá đồi cát. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Quy hoạch yêu cầu kiểm soát mật độ xây dựng nghiêm ngặt, bảo vệ hệ sinh thái đồi cát, vùng cảnh quan Bàu Trắng, các di tích văn hóa-lịch sử và hệ thống mặt nước tự nhiên. Nhiều quảng trường biển, công viên ven biển, bến du thuyền và điểm nhìn cảnh quan sẽ được hình thành để gia tăng trải nghiệm cho du khách.

Các khu dân cư hiện hữu được định hướng cải tạo theo hướng văn minh, sạch đẹp, gắn với phát triển du lịch cộng đồng như homestay, trải nghiệm nghề cá truyền thống, ẩm thực địa phương. Cùng với đó, công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường, gìn giữ bản sắc văn hóa sẽ được tăng cường.

Hệ thống giáo dục, y tế, thể thao, trung tâm thương mại… được bố trí đồng bộ nhằm đáp ứng nhu cầu dân số tăng cao và phục vụ mục tiêu phát triển du lịch chất lượng cao.

Việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia Mũi Né đến năm 2040, tầm nhìn 2050 không chỉ tạo nền tảng pháp lý vững chắc mà còn mở ra cơ hội lớn cho Lâm Đồng trong việc thu hút đầu tư, quản lý phát triển bền vững.

Với định hướng hạ tầng đồng bộ, sản phẩm du lịch đa dạng và mô hình phát triển hiện đại, Mũi Né đang tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành trung tâm du lịch quốc tế, điểm đến nổi bật của khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong những thập niên tới, qua đó khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Dự báo đến năm 2030, dân số trong khu vực sẽ đạt khoảng 200.000 người và tăng lên 300.000 người vào năm 2040. Lượng khách du lịch được kỳ vọng đạt 14 triệu lượt vào năm 2030 và tăng lên 25 triệu lượt vào năm 2040, với hệ thống cơ sở lưu trú hơn 71.500 phòng, đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của du khách./.

