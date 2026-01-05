Tây Ninh - điểm đến văn hóa tâm linh ấn tượng của du khách

Những ngày đầu năm mới 2026, tỉnh Tây Ninh tiếp tục trở thành điểm đến hấp dẫn ở khu vực phía Nam. Không chỉ thuận lợi về khoảng cách, vùng đất nơi cửa ngõ Đông Nam Bộ còn ghi dấu bằng không khí lễ hội rộn ràng, cảnh quan thiên nhiên hài hòa và những giá trị văn hóa - tâm linh đặc sắc, mang đến cho du khách một hành trình đầu năm giàu cảm xúc và trải nghiệm.

Trải nghiệm hành trình đầu năm

Những ngày qua, du lịch Tây Ninh trở thành lựa chọn lý tưởng cho du khách mong muốn một chuyến đi ngắn ngày nhưng vẫn đa dạng trải nghiệm. Với hệ thống giao thông kết nối thuận lợi từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, du khách dễ dàng đến Tây Ninh để kết hợp tham quan, nghỉ dưỡng, vui chơi và hành hương trong không gian thanh bình đầu năm.

Không khí lễ hội hiện diện khắp các khu, điểm du lịch với sắc hoa rực rỡ, các chương trình văn hóa, nghệ thuật, hoạt động ẩm thực mang đậm bản sắc địa phương. Sự giao thoa giữa thiên nhiên, con người và nhịp sống chậm rãi tạo nên sức hút riêng, khiến Tây Ninh ngày càng được du khách lựa chọn cho những chuyến du xuân đầu năm mới.

Trong hành trình khám phá Tây Ninh, Núi Bà Đen tiếp tục là điểm đến nổi bật và thu hút đông đảo du khách nhất dịp Tết Dương lịch. Ngọn núi cao nhất Nam Bộ từ lâu đã được xem là biểu tượng văn hóa, tâm linh bật nhất của vùng đất Tây Ninh, nơi người dân và du khách tìm về gửi gắm ước vọng bình an, may mắn trong khoảnh khắc chuyển giao năm mới.

Dịp lễ năm nay, không gian trên đỉnh núi thêm sôi động với các hoạt động lễ hội, biểu diễn nghệ thuật, trải nghiệm ẩm thực bản địa. Đáng chú ý, giá vé cáp treo trong những ngày cận lễ (từ 20/12-31/12/2025) đã được Khu du lịch Sun World Ba Den Mountain áp dụng chính sách giá vé đặc biệt chưa từng có chỉ 200.000 đồng/vé, góp phần kích thích nhu cầu du lịch và tạo điều kiện để nhiều gia đình, nhóm bạn lựa chọn Núi Bà Đen cho chuyến du xuân đầu năm.

Chị Nguyễn Thị Thu Hà, du khách đến từ tỉnh Vĩnh Long chia sẻ: “Tôi đã từng nghe nhiều về Núi Bà Đen, nhưng đến đây dịp đầu năm mới mới cảm nhận rõ không khí linh thiêng và yên bình. Cảnh sắc rất đẹp, dịch vụ thuận tiện, đứng trên đỉnh núi nhìn xuống thấy lòng nhẹ nhõm, như trút bỏ những lo toan của năm cũ để đón một năm mới nhiều hy vọng.”

Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen là điểm nhấn du lịch văn hóa, tâm linh đặc sắc của Tây Ninh. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của du lịch Núi Bà Đen dịp Tết Dương lịch 2026 là việc tôn tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni chính thức mở cửa đón khách tham quan, chiêm bái từ ngày 1/1/2026. Sự hiện diện của công trình tâm linh này góp phần làm phong phú thêm hành trình du ngoạn trên đỉnh núi thiêng, mang đến cho du khách trải nghiệm trọn vẹn cả về cảnh quan lẫn chiều sâu tinh thần.

Bên cạnh Núi Bà Đen, Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh tiếp tục là điểm đến thu hút du khách trong dịp Tết Dương lịch. Là trung tâm của đạo Cao Đài, Tòa Thánh gây ấn tượng mạnh bởi kiến trúc độc đáo, kết hợp hài hòa giữa nhiều trường phái tôn giáo, triết lý Đông-Tây.

Anh Lê Văn Minh, du khách đến từ Đồng Tháp, chia sẻ: “Tôi rất ấn tượng với kiến trúc và không gian của Tòa Thánh Cao Đài. Mỗi chi tiết đều có ý nghĩa riêng, vừa trang nghiêm vừa gần gũi. Chuyến đi này không chỉ là du lịch mà còn giúp tôi hiểu thêm về văn hóa, tín ngưỡng đặc sắc của Tây Ninh.”

Dịp Tết Dương lịch, sức hút từ lễ hội và ẩm thực địa phương đã tạo nên không khí sôi động tại nhiều khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Các hoạt động vui chơi, giải trí, biểu diễn nghệ thuật dân gian được tổ chức đồng loạt, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm và hòa mình vào đời sống văn hóa bản địa những ngày đầu năm.

Bên cạnh đó, ẩm thực Tây Ninh tiếp tục ghi dấu với những món ăn đặc trưng như: Bánh tráng phơi sương Trảng Bàng, bánh canh, các món chay phục vụ nhu cầu hành hương đầu năm. Hương vị mộc mạc, đậm đà bản sắc đã góp phần níu chân du khách, làm nên dấu ấn riêng cho du lịch Tây Ninh dịp Tết.

Tín hiệu tích cực cho du lịch Tây Ninh

Theo thống kê sơ bộ, trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch, Tây Ninh ước đón trên 200.000 lượt khách đến tham quan các khu, điểm du lịch trên địa bàn. Lượng khách tăng cho thấy sức hút ngày càng lớn của du lịch Tây Ninh, đồng thời phản ánh xu hướng du lịch ngắn ngày, kết hợp nghỉ dưỡng, trải nghiệm và tâm linh.

Công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn cho du khách được các ngành chức năng và địa phương triển khai đồng bộ. Các cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống, vận chuyển chủ động nâng cao chất lượng phục vụ, góp phần xây dựng hình ảnh du lịch Tây Ninh thân thiện, văn minh.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh, kế hoạch phát triển du lịch năm 2026 tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch văn hóa, tâm linh, du lịch sinh thái; đồng thời đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của du khách. Tỉnh chú trọng liên kết vùng, đầu tư hạ tầng, đẩy mạnh quảng bá và ứng dụng công nghệ nhằm hướng đến phát triển du lịch bền vững.

Không khí hành hương trang nghiêm của Tăng ni, Phật tử tại khu du lịch núi Bà Đen. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Với những tín hiệu tích cực ngay từ đầu năm, du lịch Tây Ninh được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo dấu ấn trong năm 2026 bằng việc không ngừng làm mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm cho du khách. Sự xuất hiện của các công trình, điểm đến mới, cùng định hướng phát triển du lịch văn hóa - tâm linh gắn với sinh thái và giải trí, sẽ góp phần làm phong phú thêm hành trình khám phá vùng đất cửa ngõ Đông Nam Bộ.

Từ đỉnh núi Bà Đen linh thiêng đến Tòa Thánh Cao Đài độc đáo, Tây Ninh đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến ấn tượng, hấp dẫn du khách trong mỗi dịp lễ, Tết./.

